Il Covid visto con gli occhi dei bambini: all’M9 la mostra #AndràTuttoBene | VIDEO

È stata inaugurata oggi e sarà allestita fino al 22 dicembre, nel chiostro di M9 Mestre, la mostra "#AndràTuttoBene, il Coronavirus visto dagli occhi dei bimbi veneti", che raccoglie gli oltre 1300 disegni inviati dai bambini alla Regione Veneto nei mesi di lockdown: una esposizione itinerante per raccontare la pandemia di Covid attraverso la creatività dei più piccoli.

All'inaugurazione hanno partecipato, insieme a due classi della scuola primaria Vecellio, il presidente della Regione Luca Zaia, il presidente del Teatro stabile del Veneto Giampiero Beltotto e il presidente della Fondazione Venezia Michele Bugliesi. In rappresentanza dell’amministrazione comunale è intervenuta l’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar.

Durante il periodo di lockdown i bambini veneti in isolamento forzato si sono dedicati al disegno per esprimere i propri stati d'animo ed emozioni. Hanno poi inviato tutto il materiale alla Regione: oltre 1300 tavole, più di 320 lettere e pensieri. I disegni, con il loro messaggio di ottimismo e speranza, sono confluiti in questa esposizione, che già nell’allestimento al centro San Gaetano a Padova, nel mese di novembre, ha riscosso grande successo. Dopo la tappa di Mestre la mostra raggiungerà Belluno, dal 14 al 23 gennaio e poi nei mesi successivi Rovigo, Verona, Treviso, Vicenza, Vo.