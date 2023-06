Quarant'anni di fotografia, al Candiani "La Tangenziale" festeggia il compleanno con una mostra

Più di 130 foto, 37 autori partecipanti, una retrospettiva di foto che copre il periodo che va dal 2018 al 2022. Inaugurata sabato al Centro Candiani la mostra “40 anni di fotografia. Esposizione di fotografie d’autore”, promossa dall’associazione culturale fotografica La Tangenziale, in occasione del suo 40esimo compleanno. L'esposizione rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa” e potrà essere visitata fino al 18 giugno.

Ogni singola opera fa parte di un progetto che i singoli autori hanno sviluppato nel tempo. Una sala della mostra è dedicata alla timeline, una linea del tempo divisa in 4 decenni e poi in singoli anni, in cui sono elencati i principali eventi che hanno caratterizzato la vita dell'associazione. In un'altra sala viene proiettato un breve video, in cui si vedono alcuni luoghi di Mestre e dintorni in cui La Tangenziale ha esposto negli anni.

«La fotografia - ha commentato l'assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar - è una forma d’arte in cui le persone possono esprimersi. Vi auguro di proseguire per altri quarant’anni con questa vostra capacità di aggregare perché i soci, nonostante la pandemia, sono raddoppiati». Mar ha espresso un ringraziamento per l’ attività dell'associazione che riesce a essere un importante punto di riferimento del territorio. La mostra è accessibile ai visitatori da martedì a sabato dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. L'esposizione è riconosciuta a livello nazionale dalla Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche) a cui la Tangenziale è affiliata dal 1985 e da cui, nel 2015, ha ricevuto l'onorificenza dalla Benemerita della Fotografia italiana. Per la ricorrenza del quarantesimo è stato realizzato un catalogo.