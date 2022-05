A Forte Marghera la mostra sul tema scuola e inclusione

Forte Marghera ha ospitato sabato l’esposizione degli elaborati realizzati da tutte le classi che hanno aderito ai progetti sulle tematiche dell’inclusione. I lavori sono stati proposti alle scuole del Comune di Venezia dal Servizio di progettazione educativa in collaborazione con l’associazione “Amici della laguna e del Porto”.

Sono 52 le classi tra scuola primaria e secondaria di primo grado e una cinquantina quelle dell’infanzia che hanno messo in mostra le opere realizzate nel corso dell’anno scolastico. A complimentarsi con gli alunni, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, sono stati gli assessori alle Politiche educative, Laura Besio, e alla Coesione sociale, Simone Venturini, che sono intervenuti all’iniziativa.

Diverse le proposte riservate agli studenti. Nell’itinerario "Con gli occhi tuoi" rivolto alle scuole dell'infanzia, sono stati proposti giochi e spettacoli realizzati dall’associazione “Papà Renzo”. In quello denominato "C'è spazio per tutti" - #Abbattiamolindifferenza, per le scuole primarie e secondarie di primo grado, il tema dell’inclusione è stato affrontato con incontri tra le classi e le associazioni “Oltre il muro” con il suo fondatore, Pietro Martire e con gli atleti della squadra di Powerchair Hockey, i “Black Lions Venezia”.

La giornata si è aperta alle 10 con l’inaugurazione della mostra, poi c'è stata la consegna degli attestati di partecipazione agli insegnanti presenti per le classi che hanno aderito al progetto. Durante la mattinata è stata offerta un'animazione rivolta ai bambini dall'associazione "Papà Renzo". Nel corso della giornata ai ragazzi è stato proposto anche un laboratorio per la costruzione di una pedana realizzata con mattoncini di lego. L'evento rientra nell'ambito della "Seconda Giornata della Primavera e del Tempo Libero": attività ludiche e informative, rievocazioni storiche ed esposizioni culturali hanno coinvolto numerose associazioni benefiche e culturali e fra gli stand c'era anche quello del gruppo della Protezione civile.