Contesta la multa su strisce blu: «Verbale fatto mentre pagavo». La replica

Una studentessa mestrina contesta una multa ricevuta per non aver pagato in tempo la sosta su strisce blu nella zona di piazzale Candiani, a Mestre. Il fatto risale al 30 dicembre. La ragazza sostiene che la multa le sia stata fatta mentre si recava a piedi al parchimetro più vicino per fare lo scontrino. Quando è tornata all'auto gli ausiliari avevano già compilato il verbale e, alla sua richiesta di spiegazioni, le hanno risposto che era troppo tardi. Avrebbe anche cercato di contestare la sanzione tramite l'apposito modulo online: stando alla sua ricostruzione, però, il link in quei giorni non funzionava. Così si è rivolta all'associazione Adico chiedendo tutela legale.

Secondo gli ausiliari del traffico, però, le cose sono andate diversamente. L'automobile, in base alla ricostruzione degli addetti, era parcheggiata proprio in prossimità di un parcometro. Gli ausiliari sarebbero rimasti sul posto per un certo tempo, poi la ragazza sarebbe arrivata con uno scontrino pagato ad un parcometro più distante. La sanzione, inoltre, sarebbe stata elevata prima dell'emissione del biglietto, pertanto non ci sarebbero i presupposti per l'annullamento. Infine, secondo la società Avm, il link per presentare reclamo ha sempre funzionato regolarmente.