Controlli in due centri massaggi, multe per 43mila euro

Sono stati multati dai carabinieri con sanzioni complessive di 43mila euro due centri massaggi del quartiere Piave di Mestre. Uno di questi è stato anche sospeso finchè non avrà regolarizzato una delle lavoratrici, che operava completamente in nero. La donna era stata assunta solamente in parola, senza formalizzare nulla: un «fantasma» dal punto di vista lavorativo, nonostante l’esercizio fosse molto attivo visto che il centro è aperto dalla mattina alla tarda serata.

Nel secondo controllo, invece, i carabinieri hanno riscontrato alcune irregolarità amministrative sulle dotazioni di sicurezza ed antincendio. Altri servizi proseguiranno nei prossimi giorni in tutto l’entroterra mestrino da parte dei militari dell'Arma.