Controlli antidroga, tre clienti sanzionati: multe per oltre 2mila euro e Daspo

Mille euro per un 50enne, 900 per un 25enne e 400 per un 24enne. A tanto ammontano le multe staccate dalla polizia locale in tre diversi interventi antidroga a Mestre nelle ultime ore.

Gli agenti del nucleo operativo e del nucleo pronto impiego in via Dante hanno sanzionato un 50enne di Martellago e un 24enne mestrino: il primo dovrà pagare mille euro di multa e ha subito anche il ritiro della patente. Il secondo 400 euro di multa. Per entrambi è scattato anche il daspo urbano. Avevano acquistato cocaina da un pusher nigeriano che è stato riconosciuto anche grazie alle telecamere di sorveglianza e sarà denunciato.

Un altro spacciatore tunisino è stato, invece, sorpreso dopo aver venduto tre dosi di eroina a un 25enne di Susegana (Treviso), ed è stato denunciato. Nei confronti del cliente sono scattati una multa da 900 euro e il Daspo urbano.