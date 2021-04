Controlli nei negozi etnici in via Piave: multe per 55mila euro

Alimenti non conservati correttamente o la cui provenienza non era tracciabile, dipendenti non formati, pulizia dei locali non conforme alle normative. I caabinieri di Mestre, del Nas di Treviso e del Nil di Mestre, con il supporto della polizia locale e dei colleghi del Battaglione, hanno sanzionato alcune attività di via Piave e via Stazione a Mestre.

Le multe complessivamente ammontano a 55mila euro e sono state staccate nei confronti di alcuni negozi e bazar etnici. Nello specifico, un market, due bar e una pizzaria/kebab a gestione cinese - bangladese. Nel corso del servizio sono stati identificati sei tra titolari e lavoratori e una trentina di clienti sia italiani che extracomunitari.