Pass ztl scaduto, annullate venti multe a un pensionato mestrino

Tutto era cominciato a ottobre 2021 con l'arrivo delle prime sgradite multe. Una, due, tre sanzioni amministrative per il transito nella zona a traffico limitato mestrina con il pass scaduto. Alla fine, quando si è rivolto alla polizia municipale per fare una stima delle infrazioni contestate, si è scontrato con la cruda realtà: aveva collezionato ben venti contravvenzioni per una cifra complessiva di circa 2mila euro. Ora, a circa un anno e mezzo di distanza dall’inizio della disavventura, A.C., 81enne mestrino, può cantare vittoria. Grazie all’assistenza dell’ufficio legale dell’Adico, infatti, l’uomo si è visto annullare l’intero malloppo di sanzioni dal Giudice di Pace di Venezia che ha di fatto accolto le tesi difensive dell’anziano automobilista.

A.C. aveva rinnovato il permesso ztl nel 2016 con scadenza a luglio 2021. Come succede spesso, però, l’81enne non si è ricordato della scadenza e da luglio a ottobre ha continuato ad attraversare con la propria auto l'area a traffico limitato, dove fra l'altro risiede, accumulando come detto 20 multe. Il pensionato, però, si è accorto con disappunto della situazione solo a fine ottobre, quando gli sono arrivate le prime sanzioni. E così, dopo essersi rivolto alla polizia Municipale, ha scoperto che era stato avvisato della scadenza del permesso ztl con un sms inviato a un numero non più in suo possesso. In udienza è stato letto il dispositivo con il quale il Giudice di Pace ha accolto il ricorso dell'anziano mentre nelle prossime settimane verranno messe nero su bianco le motivazioni alla base di questa decisione.