Passano l'eroina all'acquirente, dietro c'è la polizia: arrestati due pusher

Due spacciatori arrestati in flagranza mercoledì pomeriggio. La zona è quella della stazione, quando i pusher non vedono pattuglie né divise delle forze dell'ordine nei paraggi, pensano di avere campo libero e circolano per consegnare le sostanze oppure semplicemente estraggono dalla bocca le palline che le contengono e le passano agli assuntori. È andata così anche ieri, mercoledì, quando due nigeriani in zona stazione non avendo visto uniformi si sono messi in azione per concludere lo smercio. Invece a poca distanza, in abiti civili, c'erano i poliziotti del Commissariato di Mestre a osservarli.

Appena i due si sono tolti dalla bocca le palline con tre dosi per passarle a un consumatore che gira spesso in zona, li hanno immobilizzati e arrestati. Siamo nella stessa zona dove, pochi giorni fa, tra gli applausi dei residenti i carabinieri all'alba hanno bloccato in via Dante due pusher africani. Gli stranieri di ieri, colti sul fatto, hanno passato la notte nella cella di sicurezza e giovedì mattina appariranno davanti al giudice per la direttissima. Non è escluso che oltre alle misure repressive, come accade ultimamente, il questore Gaetano Bonaccorso non decida di applicare anche una disposizione personale preventiva di allontanamento dal territorio. Sono stati infatti più di centodieci nei tre mesi estivi i fogli di via emessi dalla questura con un aumento di settanta provvedimenti rispetto a quelli dello stesso periodo del 2022. Il prefetto Michele Di Bari che durante il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di mercoledì è tornato sulla questione degli sgomberi degli immobili occupati abusivamente e sull'emergenza degrado e criminalità nel quartiere, ha espresso vicinanza a Ernesto Rosapepe, titolare del bar Coffee Break di via Piave, colpito a pugni da uno straniero che chiedeva la carità nel suo locale la settimana scorsa e da un altro che aveva tentato di portargli via il contenitore delle mance.