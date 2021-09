"No green pass", annunciato blocco dei treni. Stazione blindata ma i manifestanti non arrivano

Mestre nella lista delle 54 ferrovie per cui il tam tam social degli attivisti aveva annunciato la manifestazione (non atutorizzata) ma si presentano in pochi. Una militante: «Ognuno sia lasciato libero nel rispetto degli altri»

Un calendario di blocchi, cortei e proteste in programma per quasi una settimana, a partire da oggi, tra stazioni ferroviarie, palazzi regionali e sedi televisive, è rimbalzato per giorni sui social. I "no green pass" in concomitanza con l'entrata in vigore dell'obbligatorietà del certificato verde su treni e aerei hanno lanciato una mobilitazione (non autorizzata) in 54 stazioni italiane, tra cui Mestre dalle 14.30.

Tutto il piazzale esterno è stato blindato dalla polizia, con ingressi e uscite presidiati dalla Digos in tenuta antisommossa. Pochi gli attivisti che hanno risposto al tam tam su Venezia e che si sono appostati all'ingresso forse in attesa degli organizzatori. Fino alle 16 nessuno si sarebbe fatto vedere. Una signora che voleva prendere parte alla protesta, dopo aver visto che non c'era quasi nessuno, se n'è andata pensando di esser stata presa in giro. Un'altra manifestante, Barbara, è delusa. «Sono un'ex disobbediente e dico che se vogliamo che questa dittatura finisca dobbiamo protestare davvero e in tanti, altrimenti nessuno ci ascolta». Barbara spiega di considerare una violenza il fatto di doversi vaccinare per lavorare e fare vita sociale. «Anche io ho un nipote di due anni e voglio poter prendere il treno per andare a trovare mia sorella e vederlo. Sono preoccupata della sua salute, prima che della mia. Ma le alternative al vaccino imposto ci sono. Vorrei essere lasciata libera di scegliere i tamponi e averli in borsa per quando servono, sempre che il prezzo sia accessibile. Ognuno deve essere lasciato libero nel rispetto degli altri». Poco alla volta, nel corso del pomeriggio, si sono sciolti anche i presidi della polizia.