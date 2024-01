Non si presenta al lavoro, trovato morto in casa a 42 anni

Aveva solo 42 anni Mattia Forcolin, l'operatore dei servizi fiduciari in appalto del Policlinico San Marco di Mestre, trovato senza vita in casa domenica. Doveva presentarsi in portineria dove, durante tutti i fine settimana, all'accoglienza si alternano alcuni collaboratori. Tuttavia non lo hanno visto arrivare e al cellulare non rispondeva nessuno. Forcolin, che vive a Mestre, fortunatamente aveva dato il numero dei genitori a qualche collega, così attraverso alcune chiamate i parenti avvisati sono andati a controllare a casa del figlio la mattina stessa. Non riuscendo a ottenere risposta neppure in presenza, si sono decisi a dare l'allarme.

A casa Mattia giaceva privo di vita: il medico del Suem ne ha constatato la morte. Un infarto, in base ai primi accertamenti, quindi una scomparsa per cause apparentemente naturali. Viste però le buone condizioni di salute di cui Forcolin aveva sempre goduto e la giovane età, l'Ulss 3 ha disposto accertamenti più specifici per non lasciare nulla al caso e dare risposte alla famiglia. Addolorati e sorpesi i colleghi e gli amici. Era un lavoratore stimato e ben voluto.