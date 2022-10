Torna "Not only for kids", programma del Candiani per bambini, scuole e famiglie

Ripartono gli spettacoli e i laboratori di Not only for kids, la sezione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie del centro culturale Candiani (settore cultura del Comune di Venezia). Da novembre tornano gli spettacoli organizzati nell'auditorium del quarto piano con proposte originali e innovative pensate per sognare, emozionare, immaginare. Protagonista sarà il viaggio, in tutti i suoi risvolti. E poi i laboratori che per tutto l’inverno daranno spazio alla creatività dei più piccoli. Un’offerta con 90 percorsi laboratoriali - dei quali 52 da un incontro e 38 da 3 o 4 incontri - e 3 spettacoli in matinée dedicati agli insegnanti e alle loro classi.

«Riaprire le porte della creatività ai giovani del territorio è importantissimo e continuare a farlo con il Candiani è un orgoglio, perché significa che il lavoro svolto fino ad oggi ha premiato la scelta di puntare su questo luogo - commenta Laura Besio, assessore alle politiche educative - Lo spazio di Not only for kids è anche stato scelto come luogo centrale dalle scuole del territorio: in meno di un mese sono arrivate 182 richieste di iscrizione delle classi ai laboratori e 20 di partecipazione agli spettacoli».

Si comincia domenica 13 novembre con Arcipelago di Teatro Telaio, un’installazione teatrale agita e resa viva dai bambini stessi, un viaggio simbolico alla ricerca delle emozioni. Domenica 27 novembre Infernoparadiso delle Compagnie Drammatico Vegetale e Teatro del Drago ci condurrà in modo davvero originale alla scoperta dei sentimenti e delle emozioni della Commedia di Dante.

Il 2023 inizia domenica 8 gennaio con Esterina centovestiti, della Compagnia Burambò, vincitore dell’Eolo Award 2022 come migliore spettacolo di Teatro per l’infanzia. In pieno carnevale e di sabato pomeriggio l’11 febbraio arriva Pulcetta dal Naso Rosso, di Kosmocomico teatro, un affascinante e sorprendente viaggio alla ricerca si sé stessi. Infine domenica 5 marzo Teatro Koreja in collaborazione con Babilonia Teatri presenterà Dire fare baciare lettera testamento, una lode al bambino, un canto alla sua bellezza e alle potenzialità che ognuno racchiude dentro di sé. L’offerta laboratoriale si svilupperà in quattro progetti molto diversi e variegati; molti laboratori sono pensati per essere vissuti insieme da genitori e figli per permettere all’esperienza creativa e al fare insieme di rafforzare e arricchire la loro relazione.

Sabato 12 novembre, in collaborazione con Kid Pass, nell’ambito della manifestazione Avventure tra le pagine, l’illustratore Giovanni Berton presenterà Boschi immaginari, un laboratorio per genitori e figli nel quale liberare la propria fantasia. L’attrice Silvia Piovan e il semiologo degli Scacchi Eugenio Mattiazzo hanno pensato ad un doppio appuntamento, per piccini - sabato 17 dicembre e più grandi sabato 18 marzo, del laboratorio A teatro nella magica scacchiera di Alice, nel quale il gioco degli scacchi unito all’esperienza teatrale creeranno percorsi davvero sorprendenti.

Domenica 22 gennaio il sogno, con tutti i suoi affascinanti risvolti, sarà protagonista del laboratorio A caccia di sogni, un’esperienza di arte diffusa e partecipata per genitori e figli a cura di Marco Ferro, attore della Compagnia Riserva Canini. Un’altra esperienza per tutta la famiglia arriverà domenica 28 febbraio grazie a Susi Danesin in collaborazione con Solenn Le Marchand e Alberto Stevanato di Anim’arte; Insetti in famiglia sarà un’esperienza di teatro, gioco e video nel mondo particolarissimo degli insetti.

Riprenderanno inoltre a novembre, e proseguiranno per tutta la stagione gli Spazi Creatività, attività laboratoriali (spazio cinema, teatro, gioco, creatività, arte, ecc.) a cura delle nuove volontarie del progetto di Servizio Civile Universale Irene e Giulia.

Tutte le info su https://www.comune.venezia.it/content/stagione-20222023