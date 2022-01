Una super cella frigo per l'Angelo: conterrà fino a 800 mila vaccini

Un bunker del freddo per l'Angelo. È la cella frigorifera costruita su misura per l'ospedale di Mestre, hub del Veneto per il deposito di vaccini, capace di contenere fino a 800 mila dosi. In grado di passare da 8 a meno 25 gradi a seconda delle esigenze, in questa fase pandemica servirà per la conservazione di Moderna, ma la sua versatilità consentirà di sfruttarlo anche per altri usi farmaceutici nel post Covid.

La stanza freezer ha una superficie di 9 metri quadri ed è stata dotata di un passavivande che consente di consegnare e prelevare i farmaci, inibendo la dispersione del freddo e allo stesso tempo evitando l'apertura e la chiusura continua della porta principale. «Così concepita, la mega cella frigorifera ci permette non solo di aumentare la nostra capienza vaccinale, ma anche di velocizzare e perfezionare sempre di più la filiera del freddo, le procedure di corretta conservazione del vaccino e, in futuro, di tutti i farmaci che saranno contenuti al suo interno», ha spiegato il direttore della farmacia, Alessandro Chinellato.

«Siamo orgogliosi di garantire ai nostri uomini e donne della sanità veneziana strumentazioni sempre più all'avanguardia, che non sono solo a servizio dell'emergenza pandemica - ha quindi commentato il direttore generale dell'azienda sanitaria, Edgardo Contato, - ma che grazie a questa guardino oltre il virus e piantino le radici della sanità del post epidemia».