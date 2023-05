Nuova rotatoria tra via Tevere e via Bissuola: approvato il progetto

«Un progetto che ha l’obiettivo di migliorare la mobilità urbana e la sicurezza stradale». Così l'assessore alla viabilità di Venezia, Renato Boraso, descrive il progetto di realizzazione della nuova rotatoria tra via Tevere e via Bissuola a Mestre, approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale. L’investimento per la realizzazione dell’opera è di circa 700 mila euro.

In particolare, il Comune di Venezia intende mettere in sicurezza l’incrocio tramite l’inserimento di una rotatoria a raso a tre bracci che favorisca l’immissione dei veicoli sulla strada principale, via Bissuola, e allo stesso tempo riduca le velocità di transito. «Inoltre - aggiunge Boraso - intendiamo incentivare l’uso della mobilità sostenibile, e quindi la realizzazione di nuovi tratti di piste ciclabili da collegare agli itinerari già esistenti nell’area».

Il progetto

La rotatoria avrà un raggio di 12 metri. L’isola centrale avrà al centro un’area verde contornata da pavimentazione. Saranno riorganizzati i percorsi ciclabili e pedonali, con un nuovo tratto che collegherà le vie Bissuola e Tevere. Questo consentirà agli utenti provenienti da Carpenedo di raggiungere l’area del plesso scolastico in sicurezza. Oltre agli attraversamenti in corrispondenza della rotatoria, verranno realizzati altri due attraversamenti ciclopedonali: uno su via Tevere, in corrispondenza dell’accesso alle scuole, ed uno su via Bissuola, incrocio con via Sforza.

Nuovi posti auto e bike sharing

La riorganizzazione generale prevede inoltre il rifacimento dei posti auto: lungo via Tevere verranno realizzati nuovi stalli in corrispondenza delle scuole, mentre lungo via Bissuola sarà ricavato uno stallo in corrispondenza della fermata del bus, che verrà traslata verso ovest. In via Bissuola sarà ricavata un’area per il bike sharing, sempre all'altezza della fermata dell’autobus, anche grazie alla riorganizzazione dell’isola ecologica esistente. Il progetto prevede poi una serie di opere a verde: lungo via Tevere verranno messi a dimora 16 nuovi alberi e nuove aiuole.