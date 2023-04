Il sindacato Uil fa ripartire un immobile vuoto in via Cappuccina

Nuova sede Uil Veneto in via Cappuccina 89 a Mestre: è stata inaugurata mercoledì e quegli spazi vuoti avranno vita da questo momento, come aveva annunciato il sindacato alcune settimane fa, spiegando di aver voluto contribuire alla rigenerazione di quegli spazi anche per rianimare una zona fragile di Mestre, dove l'abbandono degli stabili rischia di generare degrado e percezione d'insicurezza.

All'apertura c'era anche l’assessore comunale alla Coesione sociale e al Lavoro, Simone Venturini. In quegli immobili da poco ristrutturati sono stati collocati gli uffici del Patronato Ital Uil, attivo dal 20 marzo scorso. «Per noi questa è un’occasione di essere più visibili – ha precisato il segretario generale Uil Veneto, Roberto Toigo – con una sede più moderna, confortevole e accogliente sia per le persone che si rivolgono a noi, sia per i nostri dipendenti. Ma a muoverci è stata anche un’altra motivazione. In questa zona della città viviamo ogni giorno una situazione di difficoltà, che rende insicura e disagevole la vita quotidiana. Abbiamo preso posizione più volte sull’argomento, sottolineando gli sforzi che l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine compiono. Per questo aprire i nuovi uffici è per noi un segnale concreto di impegno, perché questa parte del territorio mestrino sia viva e vissuta. Alle parole facciamo seguire i fatti, sperando che altri dopo di noi decidano di investire in questa zona».

«Ringraziamo Uil per l’intervento di recupero di questo immobile – ha detto l’assessore Venturini – che altrimenti sarebbe rimasto vuoto o avrebbe ospitato negozi di dubbia qualità e frequentazione. Qui invece ci saranno degli importanti servizi al cittadino, in spazi rinnovati e che garantiscono un presidio e una presenza sul territorio. È dalla collaborazione con le associazioni e con gli enti che si riesce a riqualificare e rigenerare i quartieri. Contemporaneamente però è necessario l’intervento dello Stato per consentire alle forze dell’ordine e alla magistratura, quando individuano una persona che delinque, anche più volte, di allontanarla dal Paese, se straniera, o arrestarla. Sappiamo invece che accade esattamente il contrario e, chi viene sorpreso a spacciare, il giorno dopo è di nuovo in strada. Mi auguro perciò che molti altri corpi intermedi scelgano questa zona per aprire i propri servizi e collocare i propri spazi».