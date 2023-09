Demolizione e costruzione per fasi. Quella di Mestre sarà «la stazione più moderna d'Italia»

La stazione di Mestre cambia e si adegua ai traffici in crescita. L'odierna struttura risale giusto a sessant'anni fa ed è ormai del tutto insufficiente ad accogliere in modo confortevole la mole di passeggeri che la frequentano: è questo il fattore principale che spinge Rfi ad affrontare il progetto di ristrutturazione da 75 milioni di euro che dovrebbero essere avviato a gennaio 2024. «Gli spazi attuali sono inadeguati, sia all'interno che all'esterno. La nuova stazione sarà più grande e dotata di standard all'avanguardia dal punto di vista energetico e delle prestazioni: di fatto sarà la più moderna d'Italia»: così l'architetto Danilo Gerotto, direttore dell'area sviluppo territorio del Comune di Venezia, riepioga il progetto nel corso della seconda giornata di commissione in vista della delibera che permetterà la demolizione della struttura attuale.

Anche perché i passeggeri in transito alla stazione di Mestre sono destinati ad aumentare, non solo i turisti ma soprattutto i pendolari. L'ampliamento, quindi, è necessario. «Tanto per dare un numero - dice Gerotto - oggi ci sono 20 posti a sedere, con la nuova stazione diventeranno 175». L'edificio al piano terra sarà demolito e ricostruito. Le dimensioni resteranno le stesse ma ospiterà soltanto la biglietteria e spazi per i viaggiatori. Tutte le attività commerciali (bar, negozi e simili) si troveranno invece al piano superiore, che si svilupperà anche al di sopra dei binari, lungo la piastra a scavalco; qui, oltre agli spazi al chiuso, sarà presente la pista ciclopedonale di connessione tra Mestre e Marghera. In un mezzanino troveranno spazio i vari uffici (polfer, amministrazione, eccetera). Tutto il complesso sarà caratterizzato da grandi vetrate, riportando quell'effetto di trasparenza che già esisteva in passato e che si è perso con le modifiche effettuate negli anni.

La cantierizzazione sarà complessa, fa presente Gerotto. «Ovviamente i treni dovranno continuare a correre durante i lavori», quindi la stazione verrà realizzata per fasi. Prima la demolizione, un pezzo alla volta; poi l'installazione, sulle banchine, dei grandi sostegni che reggeranno la parte sopraelevata; infine, la realizzazione della piastra. Nel frattempo si procederà con la riorganizzazione degli spazi esterni, sia su piazzale Favretti che sul lato Marghera. Come cantiere sarà utilizzata un'area in via Trento, in corrispondenza di un ex scalo merci dei treni.

L'operazione si coordinerà con quella di Salini-Impregilo (approvata dal Comune ancora nel 2019), che parallelamente avvierà la costruzione di un complesso immobiliare e di un'area verde sul lato di Marghera, compreso il nuovo accesso alla piastra sopraelevata della stazione. Per le altre fasi che riguardano i dintorni, bisognerà aspettare di più. «Sull'edificio ex Poste, il proprietario non ha ancora avviato nessun progetto», spiega Gerotto, mentre «della lottizzazione per lo sviluppo immobiliare in via Trento si parlerà nei prossimi anni». Una procedura a sé anche per l'ampliamento del parco Piraghetto, che ha già una fonte di finanziamento ma non un progetto. Infine procede l'iter della nuova questura di Marghera, per la quale il ministero ha sbloccati i fondi aggiuntivi: i cantieri dovrebbero partire nel 2024.