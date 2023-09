Via il vincolo alla stazione di Mestre, poi Rfi costruirà quella nuova: lavori a gennaio

È uno dei progetti più importanti per Mestre. L'iter per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria procede, con l'obiettivo di avviare i lavori a gennaio 2024 e dotare la città di un'infrastruttura più bella e adeguata alle sue funzioni. Oggi, 5 settembre, in V commissione consigliare è stata presentata la proposta di delibera per depennare l'attuale edificio della stazione dall'elenco delle architetture tutelate del '900: un passaggio formale necessario per procedere con la demolizione e consentire a Rfi (Rete ferroviaria italiana) di far partire i cantieri.

In questo caso, come spiegato dal dirigente Marco Bordin del settore comunale urbanistica, la cancellazione dell'edificio dall'elenco è motivata dalla necessità di realizzare uno scalo ferroviario moderno, funzionale e proporzionato al traffico passeggeri, oltre che da un'esigenza di rigenerazione urbana: «In tutte le città nelle quali sono stati fatti interventi rilevanti sulla stazione, è seguito un immediato processo di rigenerazione in termini di sicurezza, pulizia e ordine - ha spiegato -. Quanto possa influire sull'intero quartiere, invece, andrà valutato con il tempo».

Il nuovo edificio sarà costituito da due livelli, quello superiore a scavalco sopra il fascio di binari: una piastra di 30 metri di larghezza e 100 di lunghezza che permetterà anche il collegamento pedonale tra Mestre e Marghera. Il progetto prevede poi il rinnovamento degli spazi esterni, comprese le aree per i bus, parcheggi e marciapiedi. L'intervento è interamente a carico di Rfi, che quando presentò il progetto, nel 2022, calcolò una spesa di 75 milioni di euro, con completamento dei lavori entro il 2027.

La costruzione della nuova stazione è citata anche dall'assessore alla sicurezza, Elisabetta Pesce, tra le azioni utili a riqualificare il quartiere e migliorarne la vivibilità: «Il progetto rappresenta un cambiamento significativo per l'intera area - spiega -. Con l'inizio previsto dei cantieri, a gennaio 2024, si prevede una trasformazione radicale del volto di questa zona. L’opera avrà un impatto non solo sull'aspetto estetico ma anche sulla sicurezza, coinvolgendo anche Marghera. Questo rappresenta un passo avanti verso un ambiente urbano più sicuro, accogliente e funzionale per tutti. Ricordiamo, poi, che sono stati sbloccati i fondi per la realizzazione della nuova questura a Marghera, i cui lavori partiranno tra pochi mesi».