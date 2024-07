Due nuove librerie aperte in poche settimane in piazza Ferretto

Il 18 luglio è il primo giorno di apertura di Librerie.coop, in piazza Ferretto. Già presente a Conegliano e San Donà, la società ha definito quella di Mestre una «opportunità perfetta per concretizzare la nostra concezione di libreria: un luogo non solo di vendita, ma anche e soprattutto di aggregazione e di stimolo culturale». Negli spazi dedicati alla vendita di libri, infatti, è presente anche una sala polifunzionale, uno spazio letterario a disposizione dei cittadini.

Gestito da 5 librai, il punto vendita si sviluppa in 250 metri quadrati e si affaccia direttamente sulla piazza. Propone 25mila titoli che spaziano dalla narrativa alla poesia, dai saggi all’editoria per bambini e ragazzi. Nella nuova libreria, precisa Coop, lavorerà anche Nicola Fuochi, lo storico libraio di Mestre che ha concesso l’utilizzo nel settore ragazzi del marchio “Il libro con gli stivali”, l’insegna che chiuse i battenti un paio di anni fa. La soddisfazione per l’inaugurazione è espressa dal presidente di Librerie.coop Federico Parmeggiani: «Aprire in questo territorio era un nostro obiettivo da tempo: pensiamo che la sua importanza culturale si sposi perfettamente con la nostra concezione di libreria come motore della vita di comunità».

La nuova apertura si aggiunge ad un'altra avvenuta di recente, quella della libreria Giunti al Punto, sul lato opposto di piazza Ferretto, che a sua volta ha contribuito a riaccendere una vetrina rimasta vuota a lungo. «Ogni nuova libreria che apre è sempre un elemento positivo per la città - commenta Cristina Giussani, coordinatrice per il Veneto del Sil, sindacato librai cartolibrai Confesercenti -. Tanto più a Mestre, dove nel giro di poche settimane ce ne sono addirittura due di nuove nel centro città. Ogni nuovo punto vendita, che sia indipendente o facente parte di una catena, fa crescere il numero di nuovi lettori».

Per Giussani, se da un lato è plausibile che la concorrenza di varie librerie così vicine possa creare qualche problema, allo stesso tempo può fungere da stimolo per migliorare l'offerta di ciascuna libreria e creare sinergie tra i librai, momenti condivisi di lavoro nell'ambito della promozione della lettura o degli incontri con gli autori. «Ogni nuova apertura commerciale è di per sé un elemento virtuoso perchè mette in circolo dinamiche nuove, spazi sicuri e puliti - conclude -. Confidiamo, pertanto, che si attivi un nuovo circuito di attività culturali e commerciali proprio nel salotto di Mestre, che ben sappiamo essere sofferente in alcune aree per l'abbandono di altre attività commerciali».