Via Miranese e svincolo della tangenziale: due nuove rotatorie

Due nuove rotatorie sperimentali tra via Miranese e lo svincolo della tangenziale di Mestre. Un'opera che punta a «risolvere in modo unitario il nodo semaforizzato di via Miranese con le rampe di accesso alla tangenziale di Mestre, permettendo di riqualificare l’ambito urbano interessato con aiuole, nuovi percorsi pedonali e ciclabili, attraversamenti sicuri anche per accedere alle fermate bus e al parco di villa Ceresa. Poi sarà possibile fluidificare il traffico in un punto oggi particolarmente congestionato», spiega l'assessore alle infrastrutture Renato Boraso.

Il progetto

Il progetto approvato dalla giunta comunale prevede, con un investimento di 400mila euro, da ovest verso est la realizzazione di una prima rotatoria di diametro esterno 27 metri. Sul lato nord, sotto i cavalcavia, si prevede lo spostamento del muretto di ricezione del parcheggio al fine di organizzare un percorso pedonale di collegamento fra l’attraversamento pedonale verso via Lussinpiccolo, il parcheggio e il previsto nuovo attraversamento pedonale verso il percorso ciclopedonale a sud di via Miranese. Il percorso ciclopedonale sul lato sud di via Miranese viene allargato e riqualificato: si realizza un percorso ciclabile affiancato al percorso pedonale. La seconda rotatoria presenta un diametro esterno 32 metri e isola centrale di diametro 18 metri. L’attraversamento pedonale esistente viene leggermente avvicinato alla nuova rotatoria al fine di essere correttamente posto dietro la fermata bus che viene collocata tra la rotatoria di progetto e quella esistente, con corsia preferenziale che si attesta in ingresso alla rotatoria di via Giustizia. Il ramo di uscita verso la tangenziale viene leggermente spostato rispetto all’attuale.