Due nuovi studi si insediano nel distretto M9 di Mestre

Dopo l'inaugurazione del nuovo Cà di Màt, aperto domenica scorsa, arrivano altre novità nel distretto M9 di Mestre: a partire da gennaio, lo spazio-vetrina di fronte all’ingresso del museo (che in precedenza ospitava lo store del Venezia FC) vedrà l’insediamento dello studio fotografico Blubanana e dell’atelier Foie. Le due realtà creative, che già negli ultimi due anni hanno condiviso uno spazio di lavoro, nel nuovo ambiente continueranno la collaborazione nei campi della fotografia, della grafica e dell’arte.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Ne nascerà un laboratorio creativo dove sviluppare progetti, ma anche una sala posa per ritratti, luogo d’incontro per appassionati di fotografia e arti visive. Il nuovo atelier mira dunque a essere un punto di riferimento per la comunità creativa del territorio: un luogo destinato allo scambio e alla contaminazione di idee ed espressioni creative diverse, dove verranno organizzati workshop e laboratori, anche nell’ottica di una creazione di sinergie con il museo in occasione delle iniziative organizzate e delle esposizioni temporanee.

Blubanana, studio fotografico guidato da Anna Pierobon e Fabio Panigutto, si occupa di eventi, cerimonie, ritrattistica. Propone corsi di fotografia base e approfondimenti su temi specifici, incontri con altri autori. Foie è il progetto dell’artista visivo veneziano Enrico Borsani Colussi, che si occupa di fotografia, grafica, videomaking e musica, fino ad arrivare all’arte botanica e al typewriting. Le sue opere sono composizioni analogiche di foglie, elementi botanici ed elementi grafici scaturiti dalla macchina da scrivere.