Inaugurato il nuovo bar polivalente dell'ospedale dell'Angelo | VIDEO

All’interno dell’ospedale dell’Angelo di Mestre, alla presenza del direttore generale dell’Ulss 3 Serenissima Edgardo Contato e del presidente della Veneta Sanitaria Finanza Di Progetto Giuseppe Russo, è stato inaugurato il nuovo bar che offre servizi sia ai visitatori esterni sia ai dipendenti dell’intero complesso.

«Non possiamo che augurarci – ha sottolineato Contato – che la riapertura di questo ambiente sia il simbolo del nostro ospedale, che intende uscire finalmente dall'epoca troppo lunga del Covid-19: un luogo accogliente, dove pazienti e personale vivono insieme il momento delicato della malattia e dove l'eccellenza nella cura e nell'assistenza si sposa con la più piena accoglienza».

«Offrire un bar innovativo, sicuro ed attento alla sostenibilità è fondamentale per i momenti di riposo di chi ci lavora, per i degenti e i loro visitatori, e per chi entra in ospedale per analisi o visite mediche» ha concluso Russo.

Anche dopo la ristrutturazione, il nuovo punto di ristoro continuerà a essere gestito da Sodexo Italia, azienda leader mondiale nei servizi di qualità della vita che all’interno dell’ospedale si occupa di ristorazione, pulizie e lavanderia. Il locale è polivalente: offre classici servizi di bar, caffetteria e snack, ma anche di pasticceria con prodotti freschi e una proposta take away, oltre alla vendita di giornali, abbonamenti e biglietti per il trasporto pubblico.