Nuova sede per i servizi alle imprese, Howlader: «Ospiterà anche i progetti dei comitati»

Impegno ampio per il territorio nella nuova sede del patronato e dei servizi alle imprese di via Poerio, inaugurata domenica da Prince Howlader, presidente dell'associazione "Giovani per l'umanità", e uno dei portavoce della comunità bengalese.

Un'attività, avviata assieme al fratello, che non avrà solo una finalità economica e legata strettamente agli affari, spiega Howlader, infatti al piano superiore dello stabile, destinato alle collaborazioni con i professionisti per dare servizi di consulenza alle imprese, nelle ore serali le associazioni e i comitati del territorio potranno portare avanti attività e progetti. Howlader del resto è stato fra i promotori e gli organizzatori della marcia mestrina dei cinquemila del 24 febbraio. Per il resto le attività saranno quelle tipiche dei Caf, ma il supporto per piccole pratiche verrà dato anche gratis. «Se è vero che - dice Howlader - i bengalesi possono essere più in difficoltà per la lingua, per noi un anziano che non sa usare il computer e che ha bisogno di prenotare un esame, trova la porta aperta indipendentemente dalle sue origini».

«Avevo accumulato ormai dodici anni di esperienza come consulente informatico per una ditta in appalto dell'azienda sanitaria Ulss 3 - racconta - Mi sono detto, voglio mettere in piedi qualcosa di mio e avere più tempo da dedicare all'associazione». Così è nato il progetto, a un anno dall'iscrizione di "Giovani per l'umanità" al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). «Con noi lavoreranno altre due persone (già un primo curriculum è arrivato da un neolaureato in legge del veneziano) e ci sarà un commercialista, oltre a professionisti per qualche giorno alla settimana. Consideriamo questa una posizione strategica - conclude Howlader - C'è molto da fare, tante richieste, in più porterò avanti una consulenza informatica con una ditta di Padova», oltre a mantenere l'impegno sportivo dell'associazione che il 4 marzo ha giocato le finali del torneo di Badminton. Prossima tappa di "Giovani per l'umanità" sarà la partecipazione alla riunione di giovedì in via Piave, nella sede del Gruppo di Lavoro di Nicola Ianuale, per presentare le proposte per il "dopo marcia".