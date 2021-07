A Mestre apre il nuovo energy store Eni

È fissata per giovedì 29 luglio l’inaugurazione di un nuovo energy store di Eni nel centro di Mestre, in Riviera XX settembre (angolo con via Nazario Sauro): l'appuntamento, dalle 11.30, è aperto a tutti ed Eni invita la cittadinanza a partecipare per «lasciarsi meravigliare dal mondo dell’energia».

Lo store segue lo schema degli altri punti vendita collocati in tutta Italia, offrendo una serie di servizi legati all'energia: per la parte luce e gas è possibile sottoscrivere nuovi contratti, volture, cambi fornitore e switch-in, cambio prodotto, domiciliazione bancaria, richiesta nuovi allacciamenti e aumenti di potenza, piani di rientro e avere consulenze sulle bollette. E poi la parte "extra commodity": vendita di caldaie e climatizzatori (con l’opportunità della cessione del credito), manutenzione per la caldaia, assistenza per l'installazione di impianti fotovoltaici o l'acquisto di colonnine elettriche; e ancora, polizze assicurative su impianti, elettrodomestici, salute, eccetera.

La società ha già annunciato l'apertura, nella prima settimana di agosto, di altri due store a Gorizia e Jesolo.