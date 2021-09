Il giardinetto di piazzale Cialdini rimesso a nuovo

Torna fruibile il piccolo giardinetto all'angolo tra piazzale Cialdini e via Giardino, nel centro di Mestre, oggetto di un'operazione di restyling che sta interessando anche altri punti del piazzale. Lo spazio verde (550 metri quadri) è stato rivisto con l'istallazione di sedute, aiuole e nuovi alberi, e adesso ha anche un nome: giardino delle Magnolie. Elemento ispiratore dell'intervento, infatti, è stata la Magnolia grandiflora presente nell'area fin dagli anni '60.

Vicino all’albero, suddivise in aiuole, sono state messe a dimora altre cinque varietà della famiglia delle Magnoliaceae, diverse tra loro per altezze, colore e intensità di profumo: si va dalla magnolia stellata, con fioritura in marzo-aprile e profumo leggero, alla denudata i cui fiori color avorio emanano un profumo molto energico, dalla Haeven Scent dalle corolle bianche e rosa alla susan i cui boccioli in primavera si screziano di viola. Non solo un giardino, dunque, con sedute bianche in cui fare una breve sosta, ma anche uno spazio in cui l’aspetto olfattivo e visivo fanno la loro parte. I sentieri a terra, inoltre, sono ricoperti di una varietà di timo che una volta calpestato sprigiona l’inconfondibile aroma.

Nel rispetto delle linee guida dettate dal PEBA, il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche del Comune di Venezia, il giardino è accessibile a tutti grazie ad un pannello visivo-tattile con scritte in braille e collegamenti multimediali di approfondimento attivabili tramite smartphone che rimandano ad una guida audiovideo comprensiva di Lis, lingua italiana dei segni. Per la sua realizzazione ha collaborato l’associazione Lettura Agevolata, impegnata a facilitare l’accesso all’informazione da parte delle persone con disabilità visiva.