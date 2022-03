Nuovo impianto sportivo al Taliercio: «Una casa per gli atleti e per tutta la famiglia del Venezia»

La società del Venezia Fc dà il via lunedì prossimo, 21 marzo, ai lavori di restyling del centro sportivo Taliercio di Mestre: un progetto di rinnovamento che, oltre alla sistemazione dei campi da gioco, prevede la realizzazione di spazi moderni e confortevoli dedicati a giocatori, ospiti e addetti ai lavori. «La casa di tutti coloro che amano il Venezia», riassume il vicepresidente Andrea Cardinaletti. Anzi, più di una casa: un palazzo, visto che l'edificio principale è ispirato all’architettura tipica veneziana.

I lavori del nuovo "headquarter", affidati alla ditta Cev, saranno completati nel febbraio 2023 ma l'intenzione è di rendere agibile l’area sportiva già da settembre 2022, in tempo per l'avvio della prossima stagione. L’edificio principale sarà realizzato su due piani: al piano terra (circa 1100 metri quadri) le aree destinate all’attività tecnico-sportiva quali infermeria, fisioterapia, spogliatoi di prima squadra e primavera, palestra, spazi relax. Il piano superiore (che è stato definito "piano nobile", uno spazio di oltre 600 metri quadri) ospiterà l’area direzionale, gestionale ed amministrativa, con uffici e aree polifunzionali. Per il gioco ci saranno sei campi in erba naturale più uno sintetico e una ”gabbia“ tecnica. È prevista anche una hall di accesso, con parte interna e parte esterna, dalla quale il pubblico potrà assistere ad allenamenti e partite. Il progetto si completerà poi con l’acquisizione di un nuovo terreno, adibito anch’esso ad area spogliatoi, palestre e spazi di deposito degli equipaggiamenti. Il tutto per un investimento di circa 7 milioni di euro, che si aggiungono ad altri 2,5 milioni per altre opere già avviate.

Tutta l'operazione sarà svolta senza fermare la normale attività sportiva, con circa 300 atleti impegnati quotidianamente tra prima squadra, primavera, femminile, giovanili. «Sarà la casa del Venezia, di tutti gli atleti, dei dipendenti, delle loro famiglie, dei tifosi e dei giornalisti - dice Cardinaletti - perché c'è bisogno di tutte queste componenti per sostenere il club e centrare gli obiettivi». «Ogni area - evidenzia l'architetto Andrea Borin - è fatta tenendo a mente il valore educativo e formativo che dovrà trasmettere a tutte le macro aree del club, da quelle sportive a quelle gestionali ed operative». Mentre il vicesindaco Andrea Tomaello, ha rilevato che «la città è grata alla società per un intervento così significativo, qualcosa che mancava da diversi anni. Voglio ricordare - ha concluso - che il progetto ha ottenuto l’unanimità di consensi in Consiglio comunale, segno che tutte le forze politiche ne hanno capito l’importanza».