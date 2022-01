Inaugura il nuovo mercato agricolo al Parco Albanese

Sarà il Parco Albanese di Mestre ad ospitare uno dei nuovi mercati agricoli di vendita diretta istituiti sul territorio comunale. Il nuovo spazio sarà operativo da sabato, nel piazzale vicino al centro civico del parco e vedrà attivi i produttori del territorio, ogni sabato dalle 8 alle 12.30.

L'apertura del farmer's market arriva dopo l'adozione, in Consiglio comunale, della delibera che istituisce i mercati agricoli di vendita diretta, che sono previsti, oltre che a Mestre, anche a Chirignago, Lido e Venezia Santa Marta. Il Consiglio ha già approvato anche il relativo Regolamento dei mercati agricoli di vendita diretta. «Questo mercato settimanale - ha commentato l'assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga - punta a tenere legati i cittadini al territorio e vuole perseguire una economia circolare che consente alla filiera di portare direttamente la produzione di qualità sui banchi della vendita al dettaglio, mettendo in luce le tipicità e creando un argine importante per un comparto spesso penalizzato dalla grande distribuzione».

Il mercato parte con il supporto di 15 aziende che andranno ad occupare gli stalli, e in futuro si potrà arrivare a 20 spazi commerciali. Al nuovo farmer's market si potranno vendere sia prodotti ortofrutticoli freschi sia trasformati, carne, pane, pasta e altri alimenti che rispettino il disciplinare contenuto nel regolamento, volto a tutelare la genuinità e la territorialità.