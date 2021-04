Nuovo progetto per viale San Marco: torre residenziale, area commerciale e verde

Delibera approvata in giunta. De Martin: «Un luogo inquinato e inutilizzabile diventerà uno spazio da vivere e di rilancio dell'intero quartiere»

Un nuovo progetto edilizio è destinato a cambiare il volto di un pezzo di Mestre, lo storico quartiere San Marco: se ne parla da anni e oggi la giunta veneziana ha approvato l'accordo tra il Comune e la ditta trevigiana Genuine s.r.l. che prevede la realizzazione di una torre residenziale con appartamenti di pregio, un'area commerciale e spazi verdi: il tutto nel terreno dell'ex campo di calcio della Real San Marco, compreso tra via Vespucci e viale San Marco, adiacente a via Boerio, oggi abbandonato e soggetto a inquinamento.

L'area oggetto di intervento, di proprietà privata, occupa circa 23 mila metri quadri: «È un progetto di riqualificazione, un altro tassello di una città che cresce», secondo l'assessore Massimiliano De Martin, che ha proposto la delibera: «Un luogo che da anni giace abbandonato verrà risistemato, valorizzato e riconsegnato a tutti quei cittadini che vedranno al posto di recinzioni e transenne uno spazio da vivere». Il primo passo, infatti, sarà la bonifica dell’area degradata e inquinata, per un costo di 1,3 milioni di euro a carico della proprietà. Poi, oltre agli edifici, saranno realizzati spazi pubblici e a verde, nuova viabilità (con una rotonda su via Vespucci) e parcheggi.

Nello specifico, continua l'assessore, è previsto in una parte dell’area l’insediamento di attività economiche (superficie massima di 4.550 metri quadri), «attraverso le quali sarà possibile rivalutare l’intero tessuto socio economico, fornendo nuovi posti di lavoro»; nella parte prospiciente viale San Marco sorgerà la torre residenziale (superficie massima realizzabile di 6.650 metri quadri, altezza massima 70 metri), con abbondante vegetazione sulle terrazze e alto livello di sostenibilità energetica: «Una costruzione innovativa che, attraverso vetri e pannelli fotovoltaici che rivestono la struttura dell’edificio, soddisfa le esigenze di energia della struttura». Infine, è prevista la riqualificazione del sagrato della chiesa di San Giuseppe con il suo ampliamento nell’area prospiciente, al di là della strada, di proprietà dell'Ater e già oggi destinata a spazio pubblico.

L'investimento complessivo è di circa 20 milioni di euro, con la realizzazione di opere ad uso pubblico per circa 3 milioni. Il progetto sarà ora sottoposto al parere del Consiglio comunale: «Spero che già a maggio si vada in Consiglio - conclude l'assessore - e cercheremo di portare a termine nel più breve tempo possibile questo progetto importante per la città, che attira investimenti e rilancia un intero quartiere».