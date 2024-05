Apre il nuovo parco di via Oriago a Chirignago

Apre ufficialmente il nuovo parco di via Oriago, a Chirignago, realizzato tramite i fondi europei del piano ReactEU: una zona verde con giochi, area fitness, due percorsi ciclopedonali e verde pubblico per un totale di oltre 16mila metri quadrati, che si aggiunge agli altri 85 parchi della terraferma veneziana. L'inaugurazione si è svolta venerdì 3 maggio, alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro: «Realizzare ed aprire alla città questo parco è un obiettivo che ci siamo prefissati e in linea con i lavori urbani dedicati ai cittadini di tutte le età - ha commentato -. È di estrema importanza creare, dove possibile, nuovi parchi gioco che possano accogliere piantumazioni e donare alle persone un luogo di aggregazione sicuro all'aria aperta». In programma, ha specificato, c'è anche una rotatoria in via Miranese per fluidificare il traffico.

Il nuovo parco - come riepilogato dall'assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto - è dotato di una recinzione lungo tutta l'area con due cancelli di accesso e due percorsi: uno ciclo-pedonale che mette in collegamento via Miranese con via Ghetto e uno solo pedonale, che permettono di raggiungere i due nuclei abitati senza passare per via Oriago. Nel centro sono state allestite un'area giochi di 200 metri quadrati e una per il calisthenics, oltre a un campo di pallavolo, due aree cani, giochi di agility e panchine.

Il percorso ciclopedonale è accompagnato da una rete di 11 lampioni e sono state installate telecamere per la sicurezza. Sono state anche create zone di socializzazione e di sosta con due tavoli tipo pic-nic, porta bici, cestini rifiuti, 15 panchine, 2 fontanelle e un impianto di irrigazione. Importante anche l’intervento del verde con la ripulitura del sottobosco e la pulizia dei fossati, la potatura dei 60 alberi presenti e la messa a dimora di 62 nuove essenze arboree: in prevalenza il carpino, gli aceri, i bagolari, meli e ciliegi, sofore e pioppi che porteranno ombra all’area giochi. Inoltre sono presenti 24 specie arbustive a corredo e abbellimento del parco disposte per formare una siepe campestre per delimitare gli edifici circostanti.