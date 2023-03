Approvato il progetto della torre in viale San Marco

La giunta veneziana approva il progetto della ditta Genuine per la nuova torre residenziale all'angolo tra viale San Marco e via Boerio, a Mestre. Il piano iniziale, deliberato a luglio 2021, è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica (Vas) della Regione Veneto e comprende le modifiche suggerite, in particolare l’abbassamento dell'edificio a 60 metri di altezza contro i 70 iniziali.

«L’intervento - spiega l'assessore all'urbanistica Massimiliano De Martin - permette la riqualificazione e la valorizzazione di un’area verde da molti anni impraticabile e interclusa a causa della presenza di inquinanti nel terreno». Inoltre «recupera spazi della città anche attraverso l’attrezzamento di spazi pubblici e a parco». Tra i fattori che denotano l’interesse pubblico dell’intervento, secondo l'amministrazione, «l’incremento della dotazione di residenze in terraferma, l'alto livello di sostenibilità energetica, le dotazioni infrastrutturali a rete, il sistema del verde pubblico, la realizzazione di postazioni per la ricarica dei mezzi elettrici».

In relazione alla residenza, si sottolinea «l’impegno da parte della ditta promotrice di inserire nel regolamento condominiale l’obbligo alla cura della propria parte di “verde verticale”. Prima dell’inizio dei lavori, sottolinea l'amministrazione, sarà presentato alla Municipalità il piano per la riduzione degli impatti derivanti dal cantiere. Il privato garantisce un contributo di 500mila euro che saranno impiegati per riqualificare il sagrato della chiesa di San Giuseppe, ampliando lo spazio con la bonifica e il recupero dell’area verde antistante situata sul lato opposto della strada, che nel frattempo l'Ater ha ceduto al Comune.

«Una novità importante - aggiunge De Martin - è quella relativa alla parte commerciale: l'impresa proponente ha comunicato di aver concluso un accordo vincolante con la società che gestisce l'attuale supermercato, già presente in viale San Marco dal 1964. Una volta ultimata la costruzione, sarà possibile il trasferimento nell'intera superficie commerciale prevista, in esclusiva».

In totale l'intervento vale 20 milioni di euro, dei quali 3 milioni per opere pubbliche. «Questi lavori - conclude l'assessore - si inseriranno in un quartiere per decenni abbandonato, sul quale questa amministrazione ha fortemente investito: voglio ricordare, ad esempio, i lavori legati al sistema fognario della zona, la bonifica di aree, il ripristino delle coorti e delle vie interne, il recupero progressivo di Forte Marghera e la riqualificazione del campo di atletica».