Due anni d'indagine e 14 arresti. «Spaccio a Mestre strutturato e diffuso ad alti livelli»

Mestre svegliata all'alba dagli elicotteri del reparto volo della questura che hanno inziato la sorveglianza dall'alto del rione verso le 6.30. Poi cento uomini delle squdre mobili di Venezia e del Veneto, i reparti prevenzione crimine di Padova e Bologna e le unità cinofile hanno eseguito la custodia in carcere e ai domiciliari per 14 persone, intercettate e osservate per due anni e mezzo nei traffici di cocaina - soprattutto - dalla stazione al cuore della città. Segno di una diffusione dello spaccio non limitata a elementi marginali ha detto il procuratore Bruno Cherchi. Il bar Havana, punto di ritrovo in via Circonvallazione, gestito da un albanese, è stato messo sotto sequestro, sebbene fosse stato chiuso già da alcuni giorni. Confisca anche per le macchine, un immobile, tre pistole, tre auto e soldi. «Colpire il patrimonio significa togliere innanzitutto la possibilità di impiegarlo - dice il questore Gaetano Bonaccorso - Qualcuno prima di me, del resto, l'ha già detto», ricorda da siciliano. Il radicamento nello smercio (quasi tutti albanesi e alcuni italiani gli arrestati), svela un livello strutturato del fenomeno che va oltre il dettaglio, è capace di rispondere alla grossa domanda e mantiene i traffici nel tempo.

Ampi strati usano droghe. Combinate, in modo sporadico, quotidiano, per divertirsi, per lavorare, per disagio o altre ragioni. «Non è un fenomeno marginale», precisa il procuratore. Serve una risposta ampia per creare un muro allo spaccio, di fronte alla preoccupazione che emerge dalla popolazione per le conseguenze che tutto questo comporta: un ambiente di scontri, risse, dove si vive male. Ecco perché l'operazione di martedì, portata avanti da ottobre 2021 dalla squadra mobile veneziana, guidata da Giorgio Di Munno, ha fatto dire a molti cittadini: «Finalmente un altro blitz». Fra i primi a ringraziare la procura e la questura c'è stato l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini. All'estero, in viaggio di nozze, appena appresa la notizia ha esultato sui social. «È innegabile il consumo diffuso - commentano dell'amministrazione comunale - Serve un'azione congiunta, per i giovani con l'educazione sportiva e scolastica sulla riduzione del danno, e in alcuni casi attraverso un recupero da subito. Mestre è un hub, un crocevia per turismo e lavoro, facilmente raggiungibile e anche per questo spesso luogo d'incontro di assuntori che arrivano da fuori - la gran parte -. Avere più denunce significa che c'è un maggior controllo. E da parte delle istituzioni sul tema c'è massimo impegno».

Lo spaccato emerso è preoccupante. La richiesta di sostanze è elevata, come ha detto il procuratore capo; l'intervento utile forse dovrebbe essere articolato. "Multidisciplinare", secondo il comitato "Viviamo Marghera". «Dove in prima linea ci siano persone preparate ad affrontare il fenomeno così com'è oggi - sostiene il gruppo di Valentina La Gorga - in tutta la sua vastità e varietà. Sì all'aumento degli operatori, ma specializzati: serve conoscenza - e del resto le tabelle ministeriali dei principi attivi cambiano continuamente - e misure come le stanze controllate per gli assuntori che darebbero sicurezza e controllo, togliendoli dalle strade e aumentando la vivibilità dei quartieri. E poi ci sono strumenti come i lavori socialmente utili, l'impiego a cottimo, da sperimentare. Il consumo oggi, specie quello di cocaina, fa presa su chi lavora, in una regione produttiva come la nostra, e a ogni livello: dagli operai di cantiere ai professionisti. Poi ci sono i mix di sostanze, alcune contenute nei medicinali, e il consumo del fine settimana. È un mondo vasto. La depenalizzazione, un aggiornamento del testo unico, potrebbero dare risposte».

Uno spaccato preoccupante quello emerso, anche per il senatore di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon. «Siamo davanti ad un fenomeno che nonostante gli sforzi fatti si sta sempre di più strutturando e radicando, rendendo invivibili intere aree della città. Una cosa mai vista prima in queste proporzioni, che obbliga tutte le istituzioni alla massima allerta e operatività, soprattutto per i risvolti sociali che colpiscono cittadini, attività e la tranquillità della vita di ognuno. Mi farò portavoce affinchè le istituzioni diano mezzi e strumenti ulteriori alle forze dell'ordine, per rendere il loro lavoro più incisivo possibile». Dal quartiere un residente esprime gioia per il blitz. «Via Piave risorge quando sente il rumore degli elicotteri. Danno sicurezza», dice Giampaolo Conte. «Si possono arrestare decine, centinaia di spacciatori e narcotrafficanti, ma se resta intatta, e anzi aumenta, la massa dei consumatori - alcune migliaia nell’area metropolitana mestrina - il problema resta invariato - argomenta il consigliere Gianfranco Bettin (Verde progressita) - Nella più grave emergenza legata alla droga degli ultimi trent’anni i servizi di prevenzione, gestione e cura delle dipendenze, condotti da Regione (Ulss) e Comune sono al minimo storico, rendendo intere zone fuori controllo e insicure. Si spera in un cambio di strategia».