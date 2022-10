Ottobre Rosa: camminate, convegni, tornei di Padel. Mese denso di iniziative per la prevenzione

Camminate di sensibilizzazione, convegni, tornei di Padel e banchetti informativi. Proseguono le iniziative nell’ambito di Ottobre in Rosa, la campagna di sensibilizzazione realizzata dal Comune di Venezia nel mese mondiale della prevenzione del tumore al seno. Sabato doppio appuntamento al parco Albanese. Alle 9 la camminata in Rosa, organizzata dalla Commissione delle elette della Municipalità di Mestre Carpenedo in collaborazione con Nordicwalkinitaly. All'iniziativa hanno preso parte il presidente Raffaele Pasqualetto e la vicepresidente Paola Tommasi, che hanno sottolineato l’importanza delle iniziative diffuse sul territorio comunale grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato.

La manifestazione ha poi fatto tappa al teatro del Parco con la conferenza “Prevenzione e accompagnamento” organizzata in collaborazione con la sezione Lilt cittadina. Tra i relatori Carlo Pianon, presidente Lilt Venezia, il senologo Fernando Bozza, la case manager Lisa Rigato e la psicologa Silvia Strazzer. All’appuntamento è intervenuta la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, che ha sottolineato l’importanza del convegno: “È un’ulteriore occasione per approfondire la tematica della prevenzione che non è solo sensibilizzazione - ha detto Damiano - ma anche l’opportunità di conoscere, grazie ai medici e ai professionisti che intervengono alle conferenze, quali sono gli stili di vita utili a prevenire la malattia e come accedere agli esami diagnostici a seconda delle situazioni che si presentano nella vita di ognuno di noi».

Damiano, che ha ringraziato la Commissione elette della Municipalità di Mestre per l'organizzazione delle iniziative, è intervenuta anche al Green Garden Village di Mestre in occasione dell'evento sportivo "Pink Padel cup for Avapo", a cui hanno preso parte 40 donne. Il ricavato del torneo sarà devoluto ad Avapo Mestre, l'associazione volontari che si occupa dell'assistenza di pazienti oncologici. «Un evento sportivo che impreziosisce questo straordinario Ottobre Rosa”- ha detto la presidente - la prevenzione passa anche attraverso l’adozione di corretti stili di vita e l’attività sportiva ne è pilastro e motore». All'appuntamento, in rappresentanza della Municipalità di Chirignago-Zelarino, c'era la vicepresidente Luisa Rampazzo con alcuni consiglieri. A Marghera, invece, in occasione dell'Ottobre in Rosa la Commissione delle elette della Municipalità ha organizzato un banchetto informativo in collaborazione con il dipartimento di prevenzione dell'Ulss 3. All'iniziativa era presente il presidente della Municipalità, Teodoro Marolo e alcuni consiglieri comunali.