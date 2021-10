Dalla manifestazione "Pane in piazza" 7 mila euro per Anffas Mestre

“Pane in piazza”, la manifestazione organizzata in piazza Ferretto nel fine settimana del 25 e 26 settembre su iniziativa di Confcommercio e dell’associazione panificatori, sostiene Anffas per il secondo anno consecutivo: grazie al successo dell'iniziativa, infatti, l'associazione mestrina ha ricevuto in beneficenza la cifra di 7 mila euro.

La terza edizione dell'evento ha avuto «un'ottima riuscita» secondo il presidente di Confcommercio Mestre Massimo Gorghetto: «Tantissime persone hanno partecipato, cogliendo l'occasione di osservare all'opera una trentina di maestri panificatori». Bene anche i laboratori didattici, che hanno visto la partecipazione di 150 bambini. «Siamo grati per la donazione - sottolinea la presidente di Anffas Mestre, Graziella Lazzari Peroni - che sarà utilizzata per le attività dei ragazzi del progetto Girasole. Quest'anno Anffas Mestre compie 40 anni, un anniversario importante, in cui rinnoviamo il nostro impegno per molte famiglie del territorio con figli disabili, promuovendo la formazione».