Pannelli fotovoltaici in nove impianti sportivi della terraferma: investimento di 1 milione

Il Comune avvia un piano di efficientamento energetico tramite l'installazione di pannelli fotovoltaici negli impianti sportivi della terraferma veneziana. In tutto 220 pannelli che saranno collocati in 9 diverse strutture: il campo Marghera calcio e quello di via Calabria, la piscina e la palestra sempre di via Calabria, il campo di rugby e quello di calcio a Favaro, lo stadio Francesco Baracca, il palazzetto Ancilotto, la piscina palestra di via Rielta presso il parco Albanese, la piscina comunale di via Circonvallazione e i campi da tennis di via Olimpia.

Il piano, che prevede un investimento di 1 milione di euro, è stato approvato con una delibera dell'ultima seduta di giunta comunale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, e di quello allo sport, Andrea Tomaello. Il progetto si inserisce all’interno di una linea strategica comunale e metropolitana che sta progressivamente portando al rinnovamento impiantistico ed energetico di gran parte degli edifici di questo tipo, in base alle linee guida europee in termini di sostenibilità, transizione energetica e riduzione degli impatti.

«L'obiettivo - spiega Zaccariotto - è garantire la produzione dell'energia elettrica attraverso il ricorso alle fonti energetiche alternative, non solo per raggiungere una riduzione delle emissioni di Co2 in atmosfera, ma anche per conseguire una riduzione significativa dei costi dell'energia». Per alcuni degli impianti è prevista anche l'installazione di sistemi di accumulo.

«Continuano le azioni di efficientamento energetico - aggiunge Tomaello - che permettono sia al Comune che alle società sportive di risparmiare. Dopo il piano per l'illuminazione a led, le centrali termiche e i serramenti, con questo ulteriore intervento rendiamo gli impianti sportivi innovativi. Stiamo continuando ad investire nello sport, che significa investire sui tantissimi ragazzi che quotidianamente fanno attività fisica, con un grande valore educativo. Con il sindaco Luigi Brugnaro stiamo portando avanti il progetto affinché non solo tutte le strutture sportive e le palestre della città siano a norma, e quindi sicure per tutti coloro che vogliono frequentarle, ma anche sempre più sostenibili».