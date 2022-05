Un parco nelle ex serre del cimitero per restituire un fazzoletto di verde alla città

Un parco nelle ex serre del cimitero per risarcire Mestre della perdita di parco Ponci. La proposta, e interrogazione, è del consigliere del Partito Democratico Paolo Ticozzi. «Propongo che il Comune acquisti l’area delle serre che per anni sono state abbandonate e solo recentemente abbattute per realizzare un bel parco, che possa “risarcire” Mestre e i mestrini per la perdita di Parco Ponci che fu distrutto nel 1949, ferita che brucia ancora».

I mestrini più anziani, dice Ticozzi, conoscono la vicenda «dello scempio che fu fatto del magnifico parco che era presente nel cuore di Mestre dove oggi c’è il grigio parcheggio di Parco Ponci e a ricordarlo c’è solo un fazzolettino di verde che nemmeno lontanamente riesce a far ricordare il parco con tanto di laghetto e alberi pregiati di un tempo». L'area in cui insistevano le serre è senza destinazioni urbanistiche, spiega il consigliere.

«Ci sono anche i vincoli sulla distanza cimiteriale, per cui la soluzione del parco sarebbe ottimale e metterebbe al riparo da ulteriori cementificazioni. Attualmente il Comune di Venezia possiede un ingente avanzo libero di bilancio, allora usiamolo per interventi nel cuore della città che ne cambino realmente il volto, sono sicuro che poi per un’operazione verde del genere si riuscirebbero a trovare ulteriori linee di finanziamento da Regione, Governo o Europa. Goldoni paragonò Mestre a una piccola Versailles - conclude Ticozzi - abbiamo un’occasione per tentare di lavorare per una Mestre bella, perché non lavorarci?» Su questo è stata depositata un’interrogazione. «Penso che gran parte della città la troverà positiva e che si unirà alla nostra richiesta all’amministrazione per procede in questa direzione».