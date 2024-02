Il Consiglio comunale approva il parco fluviale del Marzenego

Quello del Marzenego sarà il primo parco fluviale di Mestre: un’area di 23 ettari per valorizzare il tratto di fiume che attraversa il territorio e renderlo parte di un sistema di infrastrutture verdi, aprendolo al pubblico. Il progetto è nell'Accordo di programma approvato dal Consiglio veneziano giovedì 15 febbraio, che include l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree necessarie.

Il parco è considerato elemento caratterizzante del paesaggio urbano e della rete ecologica locale. L’idea - si legge nel provvedimento - trova spunto dagli indirizzi della pianificazione urbanistica che ha posto l’attenzione su ambiti di rilevanza naturalistica che, una valorizzati, possono costituire elementi “ritrovati” del paesaggio urbano. L'Accordo di programma sarà firmato dalla Città metropolitana, dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive e da Veritas Spa.

È un insieme di azioni di natura idraulica, paesaggistica e infrastrutturale: innanzitutto interventi per la totale percorribilità delle sponde, dal confine occidentale del comune fino a San Giuliano, con nuovi tratti di pista ciclopedonale; inoltre depurazione delle acque e piantumazione di verde, costruzione di parchi gioco, sostituzione delle sponde in cemento con sponde naturali, e altri interventi di natura idraulica.

Come primo passo si prevede l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree private per la realizzazione del parco. Il punto più controverso dell'atto, contestato dalle opposizioni, è l’attribuzione di compensazioni edificatorie rispetto alle proprietà private cedute: significa che i privati a cui verranno sottratte delle aree avranno la possibilità di costruire nelle proprie proprietà. Su questo punto sono stati stabiliti dei criteri: il tetto massimo di cubatura complessiva è di 80mila metri cubi; le aree sulle quali sarà possibile intervenire dovranno trovarsi nell’ambito territoriale della municipalità di Chirignago-Zelarino; per l’asse di via Brendole va orientato lo sviluppo urbanistico verso progetti che si inseriscano armonicamente nel contesto circostante. Per la compensazione potrà essere prevista anche l’attribuzione di crediti edilizi, utilizzabili esclusivamente sulle “aree decadute”.