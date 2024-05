Pasqua ortodossa davanti ai cancelli per i fedeli di padre Anatolie

Centinaia di fedeli della comunità ortodossa dell’Est Europa (moldavi, romeni, georgiani, ucraini e russi), guidati da Padre Anatolie Bitca, tra sabato e domenica hanno celebrato la Pasqua in strada. Nonostante il via vai di macchine, hanno svolto le loro funzioni davanti al cancello chiuso che da settembre li tiene lontani dalla chiesa neogotica al parcheggio dell'ex ospedale Umberto primo a Mestre. «Cristo è risorto». Così ha dato il buongiorno Anatolie domenica mattina, mostrando le foto della messa della sera prima. «Non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta».

Il motivo per cui questa comunità non ha un posto dove andare a pregare risale alla guerra tra comunità religiose scoppiata l'anno scorso tra gli ortodossi greci di Venezia e quelli dell’Est Europa: moldavi, romeni, georgiani e anche alcuni ucraini e russi. Una sentenza del giudice del 31 luglio 2023 ha stabilito che il comodato d'uso sulla chiesetta del parcheggio legalmente era stato stipulato fra la proprietà e i greci, e che a loro dunque spettava la gestione. Fino al cambio del capo della chiesa a Venezia gli ortodossi dell'Est non avevano avuto alcun problema, anzi. L'arcivescovo metropolita Gennadios Zervos aveva deciso di affidare sia la chiesa - tutta sistemata da Padre Bitca e i suoi fedeli - che le celebrazioni al diacono e poi sacerdote moldavo Anatolie, che oltre alla sua lingua conosce il greco, il rumeno e il russo.

La comunità dell'ex Umberto I ha continuato ad aumentare e ora conta circa cinquemila fedeli a Mestre, mentre i greci a Venezia sono diminuiti. La situazione è precipitata quando l'arcivescovo Zervos è morto nel 2020 e gli è subentrato il metropolita Stavropoulos Polykarpos. Tra lui e padre Bitca sono iniziati i dissidi. Alla fine i greci si sono ripresi la chiesa e quando il comodato d'uso a dicembre a dicembre scorso è scaduto, non c'è stato il rinnovo, di modo che fino ad oggi quegli spazi sono rimasti transennati e non ne può più disporre nessuno. Gli ortodossi di padre Anatolie con l'occasione della Pasqua sono tornati a chiedere alle istituzioni della città di concedergli di poter tornare in quella che per loro era diventata la parrocchia ortodossa della Natività della santissima Madre di Dio, dal giorno della prima celebrazione il 26 aprile del 2015.