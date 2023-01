Sale in autobus con un coltello: l'autista mantiene la calma e lo consegna alla polizia

Passeggero sale sull'autobus con un coltello di 15 centimetri semi-nascosto nella giacca. L'autista Actv se ne accorge, avverte la centrale operativa e le forze dell'ordine senza che nessuno se ne accorga, e senza generare panico con freddezza gestisce la rischiosa situazione e riesce a consegnare l'uomo armato alla polizia.

Tutto è successo martedì sera verso le 20 alla stazione di Mestre, quando un asiatico è salito sulla circolare oraria 31h che sarebbe partita a breve diretta verso l'ospedale. Appena ha varcato la porta d'ingresso del mezzo di linea Actv, l'autista ha visto la lama spuntare dagli abiti, capendo la condizione di pericolo. In quel momento, con freddezza, ha attivato la telecamera di sorveglianza a bordo del mezzo, mettendosi in contatto, grazie al cellulare con auricolare che aveva con sé, con la centrale operativa aziendale e le forze dell'ordine.

Intanto gestendo la situazione con freddezza e senza generare allarmi, il giovane conducente 34enne di origini pugliesi, entrato da poco nella squadra Actv, ha messo in moto il mezzo ed è partito regolarmente arrivando fino a via Torino. Qui dopo aver accostato, si è scusato con i passeggeri fingendo la presenza di un guasto a bordo e chiedendo di avere pazienza perché a minuti sarebbe arrivato l'autobus sostitutivo.

Invece si era messo d'accordo con la polizia che, arrivata subito dopo con tre Volanti, salita sull'autobus ha preso in consegna l'uomo con il coltello, che aveva iniziato a urlare come se recitasse delle preghiere. Gli agenti lo hanno bloccato e caricato in auto fino in Questura. L'autista, prima dell'esperienza veneziana, aveva lavorato sei anni all'Atm di Milano.