Il centro Le Barche si rinnova sotto la nuova gestione del gruppo Percassi

Il rinnovamento degli spazi di Coin è solo l'inizio: il centro Le Barche, storico edificio simbolo del commercio mestrino, è destinato a cambiare volto grazie ad un elaborato progetto di riqualificazione, sia architettonica che commerciale. Ad occuparsene è la società di gestione Stilo Retail, che è entrata nel centro Le Barche alcuni mesi fa e che fa parte del gruppo bergamasco Percassi, specializzato in prestigiosi progetti di sviluppo retail, tra i quali l'Oriocenter di Bergamo.

Un'anteprima del risultato finale sarà data, appunto, dal nuovo store Coin, che a giorni riaprirà nella sua totalità: dopo i lavori che hanno interessato il piano terra e i primi due piani, il nuovo concept si estende su tutta la superficie ed è caratterizzato da un brand mix più accurato e moderno. Dopodiché i lavori procederanno: l’intervento complessivo prevede il coinvolgimento di tutto il Centro, sia all'interno che all'esterno, tramite un progetto di riqualificazione degli spazi, nuova suddivisione commerciale e un’immagine rinnovata. Il restyling riguarderà i piani superiori, i servizi igienici e la scala mobile, ma anche l'illuminazione esterna, tramite insegne e schermi led di ultima generazione.

L'intento è differenziare i diversi piani della struttura realizzando dei "mondi" con focus su food, beauty, fashion & lifestyle, sport, elettronica e tecnologia, beni per la persona, libri e ristorazione. Il centro commerciale, insomma, intende stare al passo con in tempi e con le richieste dei clienti: anche perché il piano di sviluppo, come spiegato dalla proprietà Commerz Real Investment, ha lo scopo di «rilanciare il Centro come luogo per i cittadini, lo shopping e la socialità, restituendo alla città di Mestre un’esperienza commerciale di qualità e di prestigio».

«Il progetto ha mosso i suoi primi passi nell’autunno del 2021 - racconta il geometra Torriani, amministratore unico di Stilo Retail -. La proprietà ci ha affidato la gestione del Centro e insieme a un gruppo di lavoro composto da Arcus Real Estate (commercializzazione), studio di architettura De8 (progettazione) e Cbre (supporto alla gestione), abbiamo iniziato a delineare una strategia di rilancio». Anche per riconoscere la giusta dignità a un polo commerciale con una storia lunga oltre 50 anni, che nel tempo ha costruito un legame fortissimo con il territorio e la comunità locale.