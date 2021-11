Spedizione punitiva con pestaggio in un bar di via Carducci

Sembra avere le caratteristiche di un regolamento di conti, o comunque di una spedizione punitiva, l'episodio avvenuto ieri sera in via Carducci a Mestre. Secondo la ricostruzione della polizia, attorno alle 19 tre uomini, armati di bastoni e con i volti coperti, sono entrati in un bar e hanno preso di mira una delle persone all'interno, un nordafricano, riempiendolo di botte. Usciti all'esterno hanno picchiato un'altra persona, dopodiché sono fuggiti.

Le vittime sono rimaste a terra, sanguinanti. Sul posto sono arrivate in pochi minuti le volanti della polizia (in supporto anche una pattuglia della Municipale), che hanno raccolto le testimonianze e avviato le indagini per capire cosa sia successo. Gli aggressori, nel frattempo, avevano fatto perdere le loro tracce. È possibile che la vicenda sia collegata agli ambienti dello spaccio di droga, ma saranno le indagini a stabilirlo. I due feriti sono stati portati in ospedale per le cure.