Il Bissuola da oggi ha la sua area fitness all'aperto. All'inaugurazione l'olimpionico Cassina

Una vera e propria palestra all'aperto, dotata di undici attrezzature professionali con pavimentazione antitrauma installate e messe a disposizione della cittadinanza al Parco Albanese di Mestre. È stata inaugurata nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 giugno, la nuova area outdoor realizzata alla Bissuola con fondi Pon Metro 2014-2020, alla presenza del vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello, con la partecipazione, come ospite, dell'ex ginnasta e campione olimpico alla sbarra Igor Cassina.

L'area fitness al Bissuola

La nuova area fitness è stata finanziata interamente con fondi europei per un investimento di 46.421 euro, con l'obiettivo di promuovere lo sport all'aperto in sicurezza e rispettando il distanziamento sociale, come richiesto dal periodo emergenziale. Le attrezzature e i percorsi sono dedicati alle diverse esigenze, con particolare attenzione a soggetti fragili come anziani e persone con disabilità. Nel dettaglio, si tratta di 8 strutture per l'allenamento completo per adulti, dal total body al cardio al body building; due attrezzi dedicati all'outdoor fitness per diversamente abili e uno strumento di tipo composto destinato ad un circuito a corpo libero.

«Crediamo che anche lo sport - ha dichiarato Tomaello - sia necessario per la ripartenza e che sia fondamentale per una città come Venezia e soprattutto per i ragazzi più giovani e per le persone anziane che maggiormente hanno sofferto le conseguenze della pandemia. Il nostro obiettivo è replicare l’installazione di queste strutture per la pratica sportiva all’aria aperta anche in altre aree verdi della città». Gli ha fatto eco Cassina: «Lo sport - ha sottolineato Cassina - è uno strumento educativo fondamentale per diventare campioni nella vita».