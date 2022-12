La Polisportiva Terraglio compie 40 anni

Spegne 40 candeline la Polisportiva Terraglio di Mestre. Le celebrazioni dell'anniversario si sono svolte martedì al Palazzetto dello sport di via Penello. L'associazione sportiva dilettantistica è nata il 6 dicembre 1982. Oggi, a distanza di quattro decenni, rappresenta un punto di riferimento sportivo per il territorio con un forte spirito inclusivo. Per festeggiare la ricorrenza la società ha organizzato una serie di iniziative, tra cui lezioni prova di varie attività sportive, dall'aquagym al Krav Maga, passando per nuoto libero e ginnastica dolce, oltre a consulenze gratuite con i fisioterapisti della struttura (su prenotazione). Tra lunedì e martedì inoltre si è svolta la "24 ore di nuoto", una no-stop in vasca con atleti di tutte le discipline.

Ai festeggiamenti il dirigente della Polisportiva, Davide Giorgi, e anche allenatori, atleti e assessori comunali: Laura Besio alle Politiche educative, Simone Venturini alla Coesione sociale, Paola Mar al Patrimonio e Francesca Zaccariotto all'Edilizia e agibilità scolastica. All'evento anche il presidente della Municipalità Mestre Carpenedo Raffaele Pasqualetto.

«Ogni volta che si entra qui si è un po' in famiglia - ha esordito l'assessore Venturini - Buon anniversario e grazie a tutti coloro che in questi quaranta anni ci hanno messo tempo, risorse, energia, passione. La Polisportiva Terraglio unisce l'eccellenza nello sport e quella nel campo dell'inclusione. Qui lo sport è davvero per tutti. Il Comune vi assicura stima e collaborazione oltre alla propria riconoscenza». Anche l'assessore Paola Mar ha ringraziato per i quaranta anni di attività, atleti compresi. «Nelle scuole quest'associazione insegna tanto - afferma Besio - grazie di cuore a tutti, allenatori, atleti e professionisti sanitari». «Spero che insieme al Comune - ha aggiunto Francesca Zaccariotto - sia possibile aiutarvi a svolgere attività che manifesttino il vostro valore, come sta già accadendo. Grazie alle vostre straordinarie famiglie». Il presidente Pasqualetto ha portato il saluto della propria Municipalità. «Abbiamo a cuore questa grande realtà. Rinnoviamo il nostro impegno ad esservi sempre vicini e a supportarvi anche nelle vostre difficoltà».