Le Poste di via Torino chiudono 11 giorni per lavori di manutenzione

L'ufficio postale di via Torino, a Mestre, resterà chiuso per undici giorni, a partire da lunedì 6 febbraio 2023. La chiusura, come comunicato da Poste Italiane, è dovuta alla necessità di eseguire alcuni lavori di manutenzione. L'azienda prevede di concludere gli interventi giovedì 16 febbraio e di riaprire al pubblico il giorno successivo, il 17.

Durante gli interventi, per tutte le operazioni la clientela potrà rivolgersi alla sede di via Milano 20, aperta tutte le mattine dal lunedì al sabato. Inoltre, con orario continuato 8.20 - 19.05 dal lunedì al venerdì (sabato 8.20 - 12.35) sono disponibili varie altre sedi: a Mestre quella di piazzale Donatori di Sangue e quella di via Ca’ Rossa (Carpenedo), a Marghera quella di via Tommaseo.