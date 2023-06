Si lancia da una finestra al terzo piano del distretto sanitario

Precipita da una finestra al terzo piano del distretto sanitario di via Cappuccina. È successo giovedì mattina. È viva per miracolo la diciassettenne trevigiana che si sarebbe lasciata cadere dall'alto della struttura dell'Usl 3 in area stazione a Mestre, finendo sull'asfalto in condizioni gravissime. La minorenne è stata trasferita all'ospedale dell'Angelo in fin di vita per la gravità dei traumi riportati a seguito della caduta, e per i quali è stata ricoverata con una prognosi riservata. Tutto è successo probabilmente in pochi istanti. La giovane era stata accompagnata al distretto per fare degli esami del sangue.

Non sembra fosse con parenti o famigliari ma assieme a un adulto, qualcuno che in quel momento era presente per farsi carico della sua sorveglianza. La ragazza non appartiene all'Usl 3 in quanto l'azienda sanitaria cui fa capo per residenza è quella del Trevigiano. Potrebbe essersi trovata a fare delle analisi a Mestre perché residente in una zona al confine con la sua provincia. Non ci sono informazioni sul tipo di esami fatti e la loro finalità, ma tra le ipotesi del dramma accaduto non può essere esclusa la volontà del gesto.

Medici e infermieri che erano nel presidio hanno subito prestato tutti i soccorsi fino all'arrivo dell'ambulanza. La ragazza è stata poi trasportata all'ospedale di Mestre dove ora si trova, ricoverata in condizioni gravi. L'azienda sanitaria Uls 3 ha avviato tutti gli accertamenti necessari a verificare ogni dettaglio di quanto accaduto e collabora come ha fatto fin dai primi istanti con le autorità intervenute. Mentre la giovane viene curata, l'Usl 3 esprime vicinanza e sostegno a lei e alla sua famiglia.

Chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per superare momenti difficili. Telefono Amico 02/23272327 o Whatsapp al 345/0361628;

Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678.