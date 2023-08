Spaccio e violenza a Mestre, prefetto: «Moduliamo sempre i servizi perché siano mirati»

«Giorno dopo giorno moduliamo il servizio di prevenzione, perché vogliamo che sia sempre più mirato rispetto agli accadimenti che registriamo». Solo così, secondo il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, è possibile creare le condizioni affinché la popolazione di tutto il territorio metropolitano possa sperimentare una percezione di sicurezza. Il capo di Ca' Corner lo ha detto nel primo pomeriggio di oggi nei giardini di via Piave a Mestre, tra i crocevia di degrado e delinquenza nella zona antistante la stazione, al termine di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cosp) svoltosi presso il commissariato di polizia. Con lui, c'erano il questore, Gaetano Bonaccorso, il comandante provinciale dei carabinieri, Nicola Conforti, guardia di finanza, polizia locale e il direttore generale del Comune di Venezia, Morris Ceron.

Facendo il punto sulle attività di prevenzione e sicurezza, il prefetto ha spiegato che istituzioni e forze di polizia, congiuntamente, stanno attivando «misure fondamentali per affrontare tre temi essenziali»: il primo è lo spaccio, il secondo il consumo di sostanze stupefacenti, «che ha assunto anche una valenza sociale - ha sottolineato Di Bari - tant'è che in collaborazione con Comune di Venezia, forze di polizia e Ulss c'è un servizio» ad hoc. Il riferimento è a Stop&Go, che prevede due équipe che lavorano a supporto del territorio, intercettando persone con dipendenze e fornendo loro supporto. Inizialmente avviato solo in fascia notturna, il servizio è stato poi esteso anche di giorno, con più squadre operative. Il terzo punto riguarda risse e accoltellamenti: «Dobbiamo creare - ha aggiunto il prefetto - condizioni migliori perché il fenomeno possa cessare», sviluppando un «controllo articolato e mirato del territorio, operazioni ad alto impatto e in generale un'attività di polizia molto forte».

Da tempo, nelle aree più calde dello spaccio, è stato rafforzato il presidio di sicurezza, e in merito ai risultati di una disposizione tanto forte di ronde e pattuglie il prefetto non ha nascosto soddisfazione: «Tutto ciò che accade - ha riferito - trova l'immediata risposta delle forze di polizia. Quasi tutti gli episodi che si verificano hanno, già nella notte, i responsabili individuati, denunciati o arrestati. Questa è la testimonianza migliore di un servizio di controllo e vigilanza del territorio». Intanto, nel corso dei recenti Cosp, si sono poste le basi anche per una rimodulazione del sistema di sorveglianza: «Il territorio è ampiamente controllato, e non mancano pattuglie e servizi diffusi. Quello che stiamo cercando di fare è che dove avvengono determinati episodi, lì maggiore deve essere la presenza, anche visibile, delle forze di polizia».

Ma nel sistema di prevenzione anche la comunità gioca ha la sua funzione. «Il controllo spetta alle forze di polizia e polizia locale», ha detto Di Bari, ma i cittadini «stanno svolgendo un ruolo importante, perché dimostrano di avere grande senso civico, sensibilità, e spesso sono collaboratori attenti delle forze di polizia».