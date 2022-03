Premio pittura, l'arte come mezzo di pace e fratellanza

Sesta edizione consecutiva del Premio Pittura a Mestre: lunedì alla presentazione in Municipio c'era anche il sindaco Luigi Brugnaro, con la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano e Cesare Campa, presidente del Circolo Veneto che organizza la manifestazione. Una finestra aperta sul panorama della produzione pittorica contemporanea con l'ambizione di diventare un punto di riferimento internazionale.

Il Premio Mestre di Pittura è patrocinato dal Comune, dalla Città Metropolitana e dalla Regione e gode del sostegno di importanti istituzioni culturali come la Fondazione Musei Civici, la Fondazione Bevilacqua la Masa e l'Accademia delle Belle Arti di Venezia. «Anche quest'anno - ha ricordato Campa - il concorso sarà aperto a tutti senza limitazioni e sarà a tema libero. Una giuria tecnica sceglierà poi, tra quelle arrivate, le 60 opere che verranno esposte al centro culturale Candiani di Mestre. La collettiva si svolgerà tra metà settembre e metà ottobre e la cerimonia di premiazione finale si terrà al Teatro Toniolo». I dettagli sulla partecipazione saranno disponibili sul sito del Premio Mestre di Pittura.

I primi tre classificati riceveranno i premi acquisto, con l'opera vincitrice che entrerà a far parte della collezione permanente della Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Venezia, a Ca' Pesaro, mentre la seconda e la terza, come per le precedenti edizioni, saranno esposte nelle sedi di enti o istituzioni culturali della città. «Per il 2022 - ha aggiunto Campa - vengono confermati ulteriori due premi acquisto speciali a tema: quello istituito dalla Cgia di Mestre, assegnato da una propria giuria, che entrerà a far parte della collezione d’arte esposta nella sede dell’associazione. E quello della Fondazione Zanetti onlus a giudizio di una giuria composta dai membri della fondazione stessa».

Tutti i finalisti concorreranno all'assegnazione del premio della giuria popolare, composta da 700 personalità espressione della società culturale e civile e l’organizzazione si riserva l’assegnazione di ulteriori premi ad opere ritenute meritevoli. Inoltre verranno assegnate borse di studio a giovani artisti finalisti. La Fondazione Bevilacqua la Masa, nelle parole del suo direttore Bruno Bernardi, ha espresso la volontà di organizzare una collettiva che vedrà protagonisti i vincitori di tutte le edizioni del Premio dal 2017 in poi, per consentire di esporre l'opera con la quale si sono aggiudicati il concorso unita a un'altra che mostri la prosecuzione del percorso artistico dell'autore.

«A Cesare Campa, ai sostenitori e a tutti coloro che rendono possibile questa manifestazione va il nostro sentito ringraziamento - ha detto la presidente Damiano - La crescita di questa manifestazione, in termini di partecipazione, di qualità delle opere e del suo respiro internazionale confermano che la visione di Cesare è stata giusta. Per il Comune è un grande piacere ospitare produzioni che vanno ad arricchire le sedi istituzionali». «Fa sempre piacere sostenere questa iniziativa - ha dichiarato Brugnaro - in un contesto che diventa occasione per parlare di cultura partendo dalla gente. Appoggiamo sempre l'attività di Cesare che continua ad allargare la sua rete per migliorare il Premio Mestre di Pittura. E apprezziamo la sua capacità di trovare sostenitori anche nel privato, con mecenati che si mettono a disposizione per dare una mano, perseguendo concretamente il principio di sussidiarietà. La cultura non è elitaria, ma di tutti. E, specie in un momento come quello che stiamo vivendo a livello internazionale, può essere grande strumento di fratellanza e pace. Bisogna saper ascoltare tutti in ogni contesto e favorire il dialogo. Anche Venezia, con la sua importanza culturale, può fare da volano per il dialogo tra popoli in conflitto», ha concluso il primo cittadino.