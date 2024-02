Cento milioni per la nuova stazione di Mestre: Rfi presenta il progetto

Il piano di rinnovo delle infrastrutture ferroviarie fa tappa nella terraferma veneziana, dove oggi Rfi ha presentato il progetto della nuova stazione di Mestre. Un piano da 100 milioni di euro per rifare completamente la struttura, realizzando una grande passerella sopraelevata di collegamento tra Marghera e Mestre. A esporlo è stato Gianpiero Strisciuglio, amministratore e direttore di Rfi: «Sviluppiamo uno snodo fondamentale del network dei trasporti ferroviari, tra le prime 10 d'Italia, con 500 treni al giorno e la previsione di un aumento del +35% di passeggeri entro il 2030, quando saranno 21 milioni». Con la nuova stazione sarà possibile «accogliere meglio i passeggeri, ricucire due aree urbane, migliorare l'accessibilità e potenziare l'intermodalità».

Per realizzarla sono in programma due lotti funzionali. Il primo è l'opera di scavalco: posta a 9 metri di altezza sopra i binari, larga 31 metri e lunga 100, ospiterà una pista ciclopedonale, una fascia per il servizio ferroviario e, al centro, locali e biglietteria. Il secondo lotto è costituito dal fabbricato vero e proprio della stazione, articolato su tre livelli. A sua volta avrà una copertura con verde, terrazzo praticabile e attività ristorative. «L'iter autorizzativo è stato completato a fine 2023 - ha riepilogato Strisciuglio -. Tra qualche settimana andremo in gara con l'obiettivo di arrivare alle aggiudicazioni a settembre. Seguiranno la progettazione esecutiva e la fase realizzativa, a ridosso dell'anno nuovo». Nell'occasione, l'amministratore ha ricordato gli altri progetti in corso a Venezia, per primo il collegamento ferroviario con l'aeroporto, e annunciato che «la fermata della Gazzera sarà attivata entro l'anno» mentre «è in corso il ragionamento sulla fermata "stadio"» nell'area di Tessera.

«È un'opera ingengeristica straordinaria che segna il risveglio del Nord Est - commenta il sindaco Luigi Brugnaro - una collaborazione tra istituzioni che si concretizza nei fatti. La necessità di costruire una stazione ponte, capace di superare la cesura tra due parti della città, Mestre e Marghera, è l'idea sviluppata nella mia tesi di laurea. Dalla facoltà di architettura dello Iuav al mio mandato di sindaco questa visione è diventata realtà. Si tratta di un intervento di rigenerazione urbana che, sono sicuro, genererà un moltiplicatore di interessi e di investimenti. Sul fronte della viabilità, gli interventi garantiranno un accesso facilitato dall'autostrada, garantendo quindi un deflusso del traffico dal centro della città. Ma voglio anche evidenziare l'importante ricaduta che la nuova infrastruttura avrà sul fronte della sicurezza sociale».

Grazie al sindaco Brugnaro per averci creduto - sono le parole del governatore del Veneto Luca Zaia -. Anche grazie alla realizzazione di infrastrutture importanti, come quella che viene presentata oggi, non siamo più la periferia del Paese. Stiamo presentando un progetto che si inserisce nell'alveo del rinascimento del Veneto e che, grazie al merito all'amministrazione comunale, scrive una pagina di storia della città».

L'operazione della nuova stazione si coordinerà con quella di Salini-Impregilo, proprietario dell'area sul lato di Marghera interessata dalla nuova stazione. In un primo momento sarà zona di cantiere, poi avvierà la costruzione di un complesso immobiliare e di un'area verde, incluso il nuovo accesso alla piastra sopraelevata della stazione. Per le altre opere che riguardano l'area circostante bisognerà aspettare di più: per quanto riguarda le due torri-grattacielo sul lato di Mestre non c'è ancora un accordo formale, mentre della lottizzazione per lo sviluppo immobiliare in via Trento si parlerà, probabilmente, nei prossimi anni.