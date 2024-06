Con il restyling il centro Le Barche diventa Ca' Mestre: svelate le novità

Il centro Le Barche diventa Ca' Mestre e mostra alla città il risultato di due anni di lavori costati 5 milioni di euro. La cerimonia si è svolta il 6 giugno: un evento che ha visto la partecipazione dei rappresentanti della proprietà, la Commerz Real Investment, e della società di gestione Stilo Retail di Milano (Gruppo Percassi).

Iniziati a febbraio 2022, i lavori sono parte un progetto di riqualificazione che punta a rilanciare l'edificio simbolo del commercio mestrino. Le operazioni di restyling hanno coinvolto tutto lo stabile: la novità di impatto visivo più evidente è l'installazione dei grandi ledwall (uno di 3x9 metri e uno di 4x14) sulle facciate esterne, assieme alla sostituzione delle quattro insegne con quelle nuove del logo Ca' Mestre; negli spazi interni sono stati realizzati nuovi servizi igienici (al quarto piano) e nursery, rinnovate le scale mobili e le colonne, perfezionata l'estetica e migliorata la funzionalità degli ambienti. Ci sono nuovi monitor a ogni piano, nel cavedio delle scale mobili, ed è stato realizzato un impianto coreografico di illuminazione.

La strategia commerciale ha portato alla differenziazione dei diversi piani, suddivisi in spazi ampi con focus sul food, beauty, fashion & lifestyle, sport, beni per la persona, libri e ristorazione. Il geometra Giacomo Torriani, amministratore di Stilo Retail, ha spiegato di essersi ispirato a centri internazionali dello shopping come Harrods, Galeries LaFayette e La Rinascente. «Il progetto ha mosso i suoi primi passi a inizio 2022 - racconta -. La proprietà Commerz ci ha affidato la riqualificazione del centro e insieme a un gruppo di lavoro composto da Arcus Real Estate (commercializzazione), Studio di Architettura De8 (progettazione), CBRE (supporto alla gestione), abbiamo iniziato a delineare una strategia di rilancio che aveva come obiettivo quello di migliorare l’offerta commerciale, passando anche da una valorizzazione dell’immobile dal punto di vista architettonico e strutturale». Il tutto «per arrivare a offrire ai mestrini, con il nuovo concetto di department store, una shopping experience unica nel cuore della città di Mestre».

«Siamo molto contenti di presentare alla nostra città, e non solo, questo grande nuovo progetto - ha commentato il direttore, Francesco Giusto -. Ca’ Mestre è il risultato di un lungo lavoro di restyling, non solo dell’edificio, ma anche di quello che vogliamo rappresentare: il cuore pulsante di Mestre sia per lo shopping che per le iniziative che ospiteremo». Il piano di rilancio, annuncia la proprietà, continuerà nei prossimi 2 anni «con nuovi brand che completeranno l’offerta merceologica e ulteriori interventi, sia all’interno sia all’esterno».

Nel frattempo, alcune settimane fa, al quarto piano ha aperto una grande mostra di modelli costruiti con i mattoncini Lego, visitabile fino al 23 febbraio 2025 (con promo al 50% dal 6 al 12 giugno).