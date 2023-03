La centralità dei consultori riaffermata nel giorno dedicato alle donne

Un "Manifesto per la salute dei consultori" presentato nel giorno della festa della donna durante un presidio. Mercoledì alle 11.30 al distretto sociosanitario dell'Ulss 3 in via Cappuccina la Cgil veneziana è tornata sulla necessità di conservare e ampliare il ruolo di queste strutture pubbliche per la presa in carico dei bisogni di assistenza, supporto e cura della famiglia e per non lasciare sole le donne.

«È fondamentale che questi servizi vengano visti come riguardanti l’intera popolazione e non solo quella femminile. Una rete solida di presa in carico dei bisogni della famiglia - afferma Daniele Giordano, segretario generale Cgil Venezia - sempre più necessaria. Negli anni abbiamo visto disattendere le linee guida, in particolare quelle indicate dal progetto "Obiettivo Materno Infantile" del 2000. Ulss 3 - continua il segretario - continua a non considerare che i servizi e le professionalità messi a disposizione dai consultori si rivolgono a tutte le età e alle specificità di un territorio che comprende la città d’acqua e le isole della laguna».

«La cultura degli stereotipi di genere e l’assenza di tutele e pari opportunità - dichiarano Giorgia Piccoli e Irene Pizzolotto, della Rete degli Studenti Medi Venezia Mestre e dell’Unione degli Universitari di Venezia - contribuiscono in maniera determinante a far crescere le disuguaglianze sociali nella vita di tutti i giorni. Solo a marzo del 2023 abbiamo 8 vittime di femminicidio, tante, troppe. Bisogna inoltre pensare alle donne vittime di violenza e di femminicidio psicologico, verso le quali la pressione e l’umiliazione sono tali da far perdere l’identità. Per questo staremo sempre nelle piazze, nelle scuole e nelle università. La violenza non si riversa su numeri, ma su storie e nomi. Chiamando le vittime con il loro nome, lo ricordiamo anche se a loro è stata tolta la voce».