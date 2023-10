Principio d'incendio al Rossopomodoro. «Per fortuna ci siamo accorti prima di chiudere»

Tutto rientrato alla normalità dopo il principio d'incendio di martedì sera, verso le 23.30, al ristorante Rossopomodoro di via Don Federico Tosatto di Mestre, vicino al centro commerciale. I titolari stavano per uscire e chiudere dopo aver completato pulizia e riordino del locale quando si sono accorti che usciva del fumo dal sottotetto e hanno dato l'allarme al 115. «Per fortuna - raccontano - eravamo ancora lì, altrimenti le conseguenze sarebbero state molto più pesanti».

Sembra che il problema si sia verificato vicino alla canna fumaria, ora il ristorante farà controlli approfonditi per capire l'origine del surriscaldamento. I danni sono da quantificare e in ogni caso l'esercizio è assicurato, intanto per sicurezza da una porzione del tetto sono state rimosse tegole, copertura e guaina, perciò dopo la riparazione bisognerà ripristinare tutto. «Al momento è tutto regolare - dice la gestione - già oggi siamo riusciti a fare normalmente il pranzo. Siamo stati tutto sommato fortunati. Fossimo andati via tutti un attimo prima l'incendio avrebbe potuto causare un danneggiamento più esteso».