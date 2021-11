Progetto da 7 milioni per il centro sportivo Taliercio. Spazi concessi al Venezia Fc per 40 anni

Il progetto di ristrutturazione e riqualificazione degli impianti sportivi Taliercio di Mestre, in uso alla società Venezia Fc, ha convinto l'amministrazione comunale veneziana, che ha dato la propria approvazione in sede di giunta. Un secondo testo prevede che gli spazi, di proprietà comunale, restino in affidamento alla società sportiva per altri 40 anni.

Nello specifico il progetto prevede, oltre a due nuovi campi da calcio e la riqualificazione di quelli esistenti, anche nuove strutture e servizi di supporto: spogliatoi per il settore giovanile maschile e per quello femminile, una palestra e un'area pubblica con servizi in prossimità della tribuna del campo principale. Inoltre sorgerà una struttura polifunzionale che ospiterà la sala stampa, una zona relax e un punto ristoro aperti al pubblico, alcuni locali a destinazione sportiva per la prima squadra professionistica e la sede amministrativa della società.

«La società - spiega l'assessore all'Urbanistica Massimiliano De Martin - ha presentato un progetto di riammodernamento per adeguare il sito ai più recenti standard strutturali e logistici. L'intervento consentirà di ospitare competizioni professionistiche a vari livelli giovanili e femminili». Proprio sulla scorta del progetto previsto, la giunta ha deciso la concessione ad uso esclusivo per 40 anni dell'intera struttura: il contratto prevede anche alcuni giorni di fruizione diretta da parte del Comune e l'organizzazione, ogni anno, di almeno due eventi «volti a promuovere la cultura dello sport in ambito giovanile».

L'assessore allo Sport, Andrea Tomaello, ha rivolto un ringraziamento al presidente Duncan Niederauer «e a tutto il suo gruppo, che hanno dimostrato, anche in questa occasione, di continuare a credere nella nostra città investendo nello sport e nelle infrastrutture». Ora le delibere passeranno al Consiglio comunale per la discussione e successiva votazione.